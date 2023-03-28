Minh Hà bất ngờ tiết lộ món quà sinh nhật 'hàng hiệu' 'có 1 không 2' nhận được từ ông xã Lý Hải

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hà đã đăng tải một bộ ảnh thực hiện cùng Lý Hải nhân dịp cô bước sang tuổi mới. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi có được món quà sinh nhật 'hàng hiệu' 'có 1 không 2' nhận được từ ông xã Lý Hải khiến dân tình ngưỡng mộ.

Nhiều năm qua, Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp đôi viên mãn nhất Vbiz. Hôn nhân của họ giản dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để người khác phải ngưỡng mộ. Lý Hải - Minh Hà có hôn nhân viên mãn khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hà đã đăng tải một bộ ảnh thực hiện cùng Lý Hải nhân dịp cô bước sang tuổi mới. Minh Hà cho biết những tấm hình được thực hiện bởi cháu ruột. Người đẹp vui vẻ nói thêm bản thân đã tròn 28 tuổi dù tuổi thực của cô là 38: "Đây là Hà cùng món quà sinh nhật hàng hiệu. Mới đó mà đã "28 tuổi" rồi. Nhanh quá ". Bên cạnh đó Minh Hà còn hé lộ về tính cách trái ngược của chồng khi ở bên cạnh cô: "Quà này biết nhõng nhẽo nữa nha các bạn, ghê chưa".

Minh Hà đã đăng tải một bộ ảnh thực hiện cùng Lý Hải nhân dịp cô bước sang tuổi mới - Ảnh: Internet Từ trước đến nay, Lý Hải vốn được nhiều khán giả biết đến bởi tính cách thẳng thắn, không ngần ngại lên tiếng mỗi khi trên mạng xã hội xuất hiện những ồn ào không đáng có về cuộc sống đời tư.

Trải qua nhiều năm cùng chung sống, Minh Hà không chỉ chăm sóc các con và vun vén gia đình nhỏ mà cô còn cùng chồng tham gia vào công việc. Cô không ngần ngại lăn lộn, bỏ ra nhiều tâm tư và công sức để giúp đỡ Lý Hải có kết quả tốt nhất trong mỗi dự án, kế hoạch. Minh Hà không chỉ chăm sóc các con và vun vén gia đình nhỏ mà cô còn cùng chồng tham gia vào công việc - Ảnh: Internet Bà xã Lý Hải cho biết để cô từng nhiều lần đối mặt với nguy hiểm khi liên tiếp sinh con. Vào thời điểm cô công chúa thứ hai chào đời, tuy ca sinh nở ra suôn sẻ nhưng có một điều khiến vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hoảng hốt. Bà xã của nam ca sĩ chia sẻ: "1 tiếng sau khi vượt cạn thành công, tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lạ. Ngay sau đó, đội ngũ y tế phải can thiệp ngay lập tức. Tôi được đẩy vào phòng từ lúc 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng để xử lý. Nhưng may mắn thay đến biện pháp cuối cùng thì tình trạng khả quan hơn, trong thời khắc đó thật sự tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất và lo lắng cho chồng".

Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên nhí từng đóng vai con trai anh trong MV đình đám một thời. Netizen không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo ngày ấy - bây giờ của 2 cha con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-ha-bat-ngo-tiet-lo-mon-qua-sinh-nhat-hang-hieu-co-1-khong-2-nhan-uoc-tu-ong-xa-ly-hai-567035.html