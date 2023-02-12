'Sướng' như Minh Hà được Lý Hải tặng quà Valentine đắt tiền, còn được chồng 'cưng chiều' tự tay làm tóc cho vợ

Hôn nhân viên mãn của Lý Hải - Minh Hà đã khiến không ít công chúng ngưỡng mộ. Không những thế, nhiều người còn ghen tỵ vì Minh Hà có được người chồng lý tưởng, luôn cưng chiều vợ mọi lúc, mọi nơi.

Sau 12 năm hôn nhân, Minh Hà và Lý Hải đã có với nhau 4 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Hôn nhân của cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz này luôn được công chúng ngưỡng mộ vì luôn dành cho nhau những hành động ngọt ngào như thuở mới yêu nhau. Không những thế, nhiều người còn ghen tỵ vì Minh Hà có được người chồng lý tưởng, luôn cưng chiều vợ mọi lúc, mọi nơi. Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Hải đã hào hứng khoe với công chúng món quà tặng bà xã Minh Hà nhân dịp Valentine sắp tới. Theo đó, nam ca sĩ đã bất ngờ tặng vợ bộ uốn tóc đắt đỏ. Không chỉ chi tiền mua quà, anh còn tự tay làm tóc cho bà xã. Trong quá trình tạo kiểu tóc, Lý Hải tập trung chuyên môn, nâng niu từng lọn tóc của vợ. Được ông xã chăm chút kỹ, Minh Hà thể hiện rõ sự hài lòng, viên mãn với kiểu tóc do chính tay nam ca sĩ thực hiện.

Lý Hải đã bất ngờ tặng vợ quà Valentine đắt đỏ, còn tự tay làm tóc cho bà xã - Ảnh: Internet Đây không phải lần đầu tiên Lý Hải tự tay là tóc cho vợ. Trước đó, Minh Hà cũng từng khoe về việc Lý Hải lần đầu tự làm tóc cho vợ. Nhìn thành quả, Minh Hà không khỏi tự hào mà khoe rằng: "Sau mấy phút bây giờ Hà đã trở thành công chúa. Đó, tóc anh Hải làm đó, quay phía sau nữa nha". Cô không quên gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến chồng và thích thú khi có ý định nhờ vả ông xã trong những lần tiếp theo: "Từ ngày hôm nay nếu như đi sự kiện mà không có ai làm tóc cho Hà thì Hà không lo nữa rồi".

Minh Hà cũng từng khoe về việc Lý Hải lần đầu tự làm tóc cho vợ - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn với Lý Hải, Minh Hà quyết định rút về làm quản lý riêng, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Cô chia sẻ mình làm phim vì chồng thích làm phim, Minh Hà biến ước mơ của chồng thành ước mơ của mình. Minh Hà chia sẻ tình nguyện lui về làm hậu phương vững chắc, chỉ cần Lý Hải làm việc gì cô cũng ủng hộ - Ảnh: Internet Minh Hà chia sẻ tình nguyện lui về làm hậu phương vững chắc, chỉ cần Lý Hải làm việc gì cô cũng ủng hộ. Không ít lần trên sóng truyền hình, Lý Hải chia sẻ anh rất biết ơn khi có người vợ luôn làm điểm tựa để anh có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Đời tư hạnh phúc cũng giúp vợ chồng nam ca sĩ có vẻ ngoài rạng rỡ, "lão hóa ngược" với thời gian.

Mẹ ruột Lý Hải gần 100 tuổi diện đồ rực rỡ 'tone sur tone' với con cháu, sum vầy đủ mặt thành viên gia đình cùng nhau đón Tết Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lý Hải đã đăng tải nhiều hình ảnh trong những ngày Tết của gia đình mình. Đáng chú ý dù tuổi đã cao nhưng mẹ ruột Lý Hải vẫn diện đồ rực rỡ và "tone sur tone" với con cháu trong những ngày Tết.

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