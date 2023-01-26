Mẹ ruột Lý Hải gần 100 tuổi diện đồ rực rỡ 'tone sur tone' với con cháu, sum vầy đủ mặt thành viên gia đình cùng nhau đón Tết

Mẹ ruột Lý Hải vui mừng thấy rõ khi con cháu có dịp đoàn viên trong những ngày Tết. Hiện tại, mẹ nam diễn viên cũng đã bước sang tuổi 97, trí nhớ của bà cũng không còn minh mẫn nên anh em nhà Lý Hải luôn tranh thủ ở bên cạnh, đoàn tụ để mẹ vui lòng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lý Hải đã đăng tải nhiều hình ảnh trong những ngày Tết của gia đình mình. Ngay từ sáng mùng 1, vợ chồng nam diễn viên đã đưa các con về thăm bà nội. Tại đây, các anh chị em ruột của Lý Hải đều có mặt để cùng sum họp bên cạnh mẹ.

Dù tuổi đã cao nhưng mẹ ruột Lý Hải vẫn diện đồ rực rỡ và "tone sur tone" với con cháu trong những ngày Tết. Nếu như mùng 1 mẹ Lý Hải đã chụp ảnh với bộ đồ màu cam thì chiều mùng 3 bà lại xuất hiện trong trang phục hồng nổi bật. Khán giả còn dí dỏm cho rằng có lẽ mẹ nam diễn viên vẫn giữ thói quen mặc đồ rực rỡ ngày Tết để "lấy hên".

Khán giả còn dí dỏm cho rằng có lẽ mẹ Lý Hải vẫn giữ thói quen mặc đồ rực rỡ ngày Tết để "lấy hên" - Ảnh: Internet

Trước đó, Lý Hải đã đăng tải loạt ảnh gia đình sum vầy đón sinh nhật lần thứ 97 của mẹ anh. Trong ảnh, gồm có các anh chị em của Lý Hải, các nhóc tỳ nhà anh cùng Minh Hà. Ở tuổi 97, mẹ Lý Hải vẫn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ. Được đón sinh thần bên các con cháu, trông bà rất hạnh phúc.

Gia đình Lý Hải sum vầy đón sinh nhật lần thứ 97 của mẹ ruột - Ảnh: Internet

Hiện dù tuổi đã cao và không minh mẫn như xưa nhưng bà lúc nào cũng tình cảm, quan tâm người khác. Qua những đoạn clip Minh Hà đăng tải, gặp con cháu, lúc nào bà cũng hỏi han và kêu con cháu ăn uống.

Dù tuổi đã cao và không minh mẫn như xưa nhưng bà lúc nào cũng tình cảm, quan tâm người khác - Ảnh: Internet

Lý Hải được biết đến là một người con rất hiếu thảo, trước đó, vợ chồng anh đều đưa con cái về thăm mẹ mỗi tháng một lần. Nói về mẹ chồng, Minh Hà từng cho biết: "Mẹ anh Hải bây giờ cứ nhớ nhớ quên quên, còn bị nhầm lẫn đám con cháu nữa. Có nhiều thời điểm bà còn nhận nhầm anh Hải nữa mà. Có khi về thăm má, tôi còn phải dặn: 'Má nhìn mặt tụi con cho kỹ nha, lần sau về má đừng nhầm mấy đứa nữa nha má'. Nghe xong má chỉ cười. Má cười hiền và đẹp lắm".