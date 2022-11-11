Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình

Do tuổi đã cao, trí nhớ của mẹ Lý Hải cũng không còn minh mẫn như trước nên thường xuyên không nhận ra các con. Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Trọn Đời Bên em đã đăng tải loạt ảnh vợ chồng anh về quê để thăm mẹ ruột. Hiện tại dù bận rộn cho phim mới nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn tranh thủ thời gian về quê thăm mẹ.

Lý Hải không chỉ nổi tiếng là nghệ sĩ thành công, có gia đình hạnh phúc mà còn được biết đến là người con hiếu thảo. Mẹ của nam ca sĩ năm nay đã gần 100 tuổi, sống ở Tiền Giang nhưng cứ đến cuối tuần hay khi có thời gian rảnh rỗi, anh liền đưa cả nhà về quê thăm mẹ, để các cháu có dịp vui chơi, gần gũi với bà nội nhiều hơn.

Được biết, vì tuổi cao nên dường như mẹ Lý Hải đã quên tên con cháu và chỉ đọc đúng khi được ai đó nhắc. Trước đây, trong đoạn clip được Minh Hà ghi lại, khi vừa nghe tiếng các cháu về thăm, mẹ chồng cô đã choàng ngồi dậy và nở nụ cười hiền hậu. Vì bà chưa thể nhớ ra nên con dâu liền gợi ý: "Là con của Lý Hải đấy ạ, má có nhớ Lý Hải là ai không?". Tuy nhiên lúc này, hình ảnh cậu con trai út vẫn chưa kịp về trong ký ức của bà: "Lý Hải là ai vậy? Hình như là bà con với tôi đúng không?".

Vì tuổi cao nên dường như mẹ Lý Hải đã quên tên con cháu và chỉ đọc đúng khi được ai đó nhắc - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không khỏi xúc động vì mẹ ruột Lý Hải đã không còn minh mẫn, quên mất cậu con trai út của mình. Sau một hồi trò chuyện, dù đã gợi nhớ rất nhiều, song cụ bà vẫn chưa thể nhớ ra hết các con, cháu của mình. Khi nói chuyện với Lý Hải, bà vẫn xưng hô "cậu - tôi" chứ không phải "con - má". Thậm chí, mẹ của giọng ca Trọn đời bên em còn hỏi: "Sao bây giờ mới giới thiệu con dâu út cho tôi vậy kìa" khi nhìn thấy Minh Hà. Lúc đó, Minh Hà cũng "cười ra nước mắt" khi tháng nào cũng về thăm mẹ chồng nhưng bà không thể nhận ra.

Khi nói chuyện với Lý Hải, bà vẫn xưng hô "cậu - tôi" chứ không phải "con - má" vì quên mất con trai út của mình - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mỗi lần về nhà, nếu như mẹ ruột gọi đúng tên đều khiến Lý Hải vui mừng như trúng số. Nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Nay vừa bước vô nhà má nói 'Lý Hải về hả?'. Ôi trúng số".

Nếu như mẹ ruột gọi đúng tên đều khiến Lý Hải vui mừng như trúng số - Ảnh: Internet

Nói về việc mẹ ruột nhớ tên mình, nam ca sĩ từng cho biết nhờ vợ chồng anh thường xuyên về thăm mẹ nên may mắn không bị quên mặt. Thế nhưng sau khi chăm sóc bà cả ngày, đến lúc chào tạm biệt thì mẹ ruột một lần nữa không còn nhận ra các con.

Lý Hải từng cho biết nhờ vợ chồng anh thường xuyên về thăm mẹ nên may mắn không bị quên mặt - Ảnh: Internet

Vợ nam ca sĩ cũng từng chia sẻ: "Má dễ thương lắm. Bây giờ má tuổi đã cao, chúng tôi chỉ mong bà khỏe mạnh và sống thật vui vẻ thôi". Mẹ ruột Lý Hải sống đến gần 100 tuổi thì chuyện nhớ nhớ quên quên cũng là điều không thể tránh khỏi. May mắn bà vẫn khỏe mạnh, vui vẻ nói chuyện, cười đùa với con cháu thì gia đình cũng đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.