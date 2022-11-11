Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình

Hậu trường 11/11/2022 09:00

Trên trang cá nhân, Lý Hải đã đăng tải loạt ảnh vợ chồng anh về quê nhà thăm mẹ ruột. Hiện tại dù bận rộn cho phim mới nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn tranh thủ thời gian về thăm vì sợ mẹ quên mặt.

Lý Hải không chỉ nổi tiếng là nghệ sĩ thành công, có gia đình hạnh phúc mà còn được biết đến là người con hiếu thảo. Mẹ của nam ca sĩ năm nay đã gần 100 tuổi, sống ở Tiền Giang nhưng cứ đến cuối tuần hay khi có thời gian rảnh rỗi, anh liền đưa cả nhà về quê thăm mẹ, để các cháu có dịp vui chơi, gần gũi với bà nội nhiều hơn.

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 1
Gia đình Lý Hải và mẹ ruột gần 100 tuổi - Ảnh: Internet

Do tuổi đã cao, trí nhớ của mẹ Lý Hải cũng không còn minh mẫn như trước nên thường xuyên không nhận ra các con. Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Trọn Đời Bên em đã đăng tải loạt ảnh vợ chồng anh về quê để thăm mẹ ruột. Hiện tại dù bận rộn cho phim mới nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn tranh thủ thời gian về quê thăm mẹ.

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 2Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 3Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 4

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 5
Dù bận rộn cho phim mới nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn tranh thủ thời gian về quê thăm mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, vì tuổi cao nên dường như mẹ Lý Hải đã quên tên con cháu và chỉ đọc đúng khi được ai đó nhắc. Trước đây, trong đoạn clip được Minh Hà ghi lại, khi vừa nghe tiếng các cháu về thăm, mẹ chồng cô đã choàng ngồi dậy và nở nụ cười hiền hậu. Vì bà chưa thể nhớ ra nên con dâu liền gợi ý: "Là con của Lý Hải đấy ạ, má có nhớ Lý Hải là ai không?". Tuy nhiên lúc này, hình ảnh cậu con trai út vẫn chưa kịp về trong ký ức của bà: "Lý Hải là ai vậy? Hình như là bà con với tôi đúng không?".

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 6
Vì tuổi cao nên dường như mẹ Lý Hải đã quên tên con cháu và chỉ đọc đúng khi được ai đó nhắc - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không khỏi xúc động vì mẹ ruột Lý Hải đã không còn minh mẫn, quên mất cậu con trai út của mình. Sau một hồi trò chuyện, dù đã gợi nhớ rất nhiều, song cụ bà vẫn chưa thể nhớ ra hết các con, cháu của mình. Khi nói chuyện với Lý Hải, bà vẫn xưng hô "cậu - tôi" chứ không phải "con - má". Thậm chí, mẹ của giọng ca Trọn đời bên em còn hỏi: "Sao bây giờ mới giới thiệu con dâu út cho tôi vậy kìa" khi nhìn thấy Minh Hà. Lúc đó, Minh Hà cũng "cười ra nước mắt" khi tháng nào cũng về thăm mẹ chồng nhưng bà không thể nhận ra.

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 7
Khi nói chuyện với Lý Hải, bà vẫn xưng hô "cậu - tôi" chứ không phải "con - má" vì quên mất con trai út của mình - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mỗi lần về nhà, nếu như mẹ ruột gọi đúng tên đều khiến Lý Hải vui mừng như trúng số. Nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Nay vừa bước vô nhà má nói 'Lý Hải về hả?'. Ôi trúng số".

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 8
Nếu như mẹ ruột gọi đúng tên đều khiến Lý Hải vui mừng như trúng số - Ảnh: Internet

Nói về việc mẹ ruột nhớ tên mình, nam ca sĩ từng cho biết nhờ vợ chồng anh thường xuyên về thăm mẹ nên may mắn không bị quên mặt. Thế nhưng sau khi chăm sóc bà cả ngày, đến lúc chào tạm biệt thì mẹ ruột một lần nữa không còn nhận ra các con.

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình - Ảnh 9
Lý Hải từng cho biết nhờ vợ chồng anh thường xuyên về thăm mẹ nên may mắn không bị quên mặt - Ảnh: Internet

Vợ nam ca sĩ cũng từng chia sẻ: "Má dễ thương lắm. Bây giờ má tuổi đã cao, chúng tôi chỉ mong bà khỏe mạnh và sống thật vui vẻ thôi". Mẹ ruột Lý Hải sống đến gần 100 tuổi thì chuyện nhớ nhớ quên quên cũng là điều không thể tránh khỏi. May mắn bà vẫn khỏe mạnh, vui vẻ nói chuyện, cười đùa với con cháu thì gia đình cũng đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.

Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số?

Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số?

Dù thuộc trong số những gia đình giàu có bậc nhất của showbiz Việt nhưng Lý Hải vẫn tổ chức tiệc sinh nhật 0 đồng theo truyền thống tại nhà cùng gia đình và bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải - Minh Hà mẹ ruột Lý Hải vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 27 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh