Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số?

Hậu trường 04/10/2022 09:15

Dù thuộc trong số những gia đình giàu có bậc nhất của showbiz Việt nhưng Lý Hải vẫn tổ chức tiệc sinh nhật 0 đồng theo truyền thống tại nhà cùng gia đình và bạn bè.

Dù đã trải qua hơn chục năm chinh chiến nghệ thuật nhưng ca sĩ Lý Hải vẫn luôn giữ được phong thái trẻ trung cùng diện mạo điển trai đáng ngưỡng mộ. Hiện tại anh đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Minh Hà cùng 4 nhóc tỳ đáng yêu đủ nếp đủ tẻ. Thời gian gần đây vợ chồng nam ca sĩ đang tập trung cho công việc sản xuất những bộ phim chiếu rạp và kiếm về bình quân 100 tỷ đồng/phim.

Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 1
Sinh nhật Lý Hải ấm áp bên vợ và các con - Ảnh: FBNV

Mặc dù thuộc trong số những gia đình giàu có bậc nhất của showbiz Việt nhưng Lý Hải vẫn tổ chức tiệc sinh nhật 0 đồng theo truyền thống. Dù không ồn ào hay sang chảnh như bao ngôi sao khác nhưng mỗi khoảnh khắc bước qua tuổi mới của các thành viên đều có sự góp mặt của đông đủ người thân.

Mới đây, trong dịp sinh nhật tròn tuổi 54 của Lý Hải, Minh Hà và các thành viên trong gia đình đã tiếp tục tổ chức buổi tiệc "0 đồng". Theo đó, trên trang cá nhân Facebook, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của cả nhà. Đồng thời, Minh Hà cũng trêu đùa tuổi thật của chồng Lý Hải chỉ mới 34 tuổi chứ không phải 54 tuổi như lời đồn.

Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 2
Sinh nhật tròn tuổi 54 của Lý Hải, Minh Hà và các thành viên trong gia đình đã tiếp tục tổ chức buổi tiệc "0 đồng" - Ảnh: FBNV

Có thể thấy trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, Lý Hải nhận nhận được vô vàn những lời chúc tốt đẹp và món quà ấm áp từ người thân và bạn bè đến tham dự.

Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 3
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 4 
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 5
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 6
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 7
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 8

Lý Hải nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ người thân và bạn bè - Ảnh: FBNV 

Mẹ vợ Lý Hải cũng tự tay trang trí một chậu hoa tặng con rể. Riêng bé Rio tặng bố bức tranh vẽ vợ chồng Lý Hải sánh đôi ngọt ngào. Dù chỉ mới 11 tuổi song cậu bé thể hiện tài năng nghệ thuật khá tốt, không hoàn toàn chỉn chu và chỉ dùng màu sắc đơn giản nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm của cậu con trai dành cho bố.

Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 9
Chậu hoa của mẹ vợ tặng Lý Hải - Ảnh: FBNV
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 10
Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số? - Ảnh 11

Rio vẽ tranh tặng ba Lý Hải cực đẹp - Ảnh: FBNV

Hiện tại vợ chồng Lý Hải đang tập trung cho dự án phim mới, dù có doanh thu hàng trăm tỷ đồng song truyền thống tổ chức sinh nhật đơn giản vẫn được gia đình nam diễn viên duy trì. Tuy không rầm rộ song ngày quan trọng của nhà Lý Hải - Minh Hà vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi ý nghĩa và sự ấm áp.

Lý Hải - Minh Hà khoe ảnh “tình bể bình”, sau bao năm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu khiến dân tình ghen tị

Lý Hải - Minh Hà khoe ảnh “tình bể bình”, sau bao năm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu khiến dân tình ghen tị

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ khi khoe ảnh tình tứ, sau bao năm vẫn yêu nhau như ngày đầu.

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