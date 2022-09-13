Ở ngưỡng u40 với 4 lần sinh nở, vợ Lý Hải vẫn dư sức 'đốn tim' cộng đồng mạng với sắc vóc 'miễn chê'

Nhìn những tấm ảnh vừa đăng của Minh Hà - vợ Lý Hải, nhiều người phải trầm trồ về cả nhan sắc và vóc dáng của "bà mẹ 4 con" này.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của Lý Hải - Minh Hà được nhiều người ngưỡng mộ. Giữa sóng gió tình ái của showbiz Việt, cặp đôi vẫn trọn vẹn bên nhau, hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Gia đình của nam ca sĩ luôn tràn ngập tiếng cười đùa của 4 nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh. Khung ảnh gia đình của Lý Hải - Minh Hà bên các con khiến nhiều người mơ ước. Bên cạnh đó, ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp và ngày càng nhuận sắc ở ngưỡng U40, bà xã Lý Hải - Minh Hà liên tục trở thành tâm điểm chú ý của netizen mỗi khi xuất hiện. Theo đó, dù đã làm mẹ của 4 nhóc tì, Minh Hà vẫn khiến dân tình không ngừng xuýt xoa trước vóc dáng thanh mảnh, thon gọn không khác thời son rỗi. Mới đây, người đẹp sinh năm 1985 gây ấn tượng bởi khung ảnh khoe sắc đỉnh cao.

Nhan sắc và vóc dáng của mẹ bỉm 4 con khiến netizen xuýt xoa. Cụ thể, Minh Hà tung ra loạt ảnh xịn xò trên trang Facebook cá nhân, cô chọn cho mình bộ trang phục tôn dáng triệt để nhưng vẫn đảm bảo độ thanh lịch và sang chảnh. Qua đó, cô nàng cũng khoe được body "đẹp mê mẩn", nói đã là mẹ 4 con chắc chẳng ai có thể tin nổi. Chưa kể, nhan sắc của Minh Hà cũng nhận được nhiều lời khen vì luôn trẻ trung hết nấc. Minh Hà còn gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt hài hòa, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sáng. Minh Hà cũng tiết lộ bí kíp để giữ dáng đó chính là không muốn chồng chê hoặc hãy ăn mặc đẹp. Cụ thể, cô viết: "Ai cũng có những bí quyết riêng để gầy, không bàn chuyện ăn uống, tập luyện thì mình còn có liệu pháp tâm lý vì nếu không gầy là to hơn chồng làm sao, nên cứ hễ chồng nói "Dạo này thấy em tròn tròn nha" là tự nhiên ăn hết ngon các bạn ạ. Còn bí quyết thứ 2 là ông bà hay nói "người đẹp vì lụa". Đây có lẽ cũng là một bí kíp nên học hỏi để các chị em giữ được vóc dáng đáng mơ ước.

Cô nàng vẫn luôn xinh đẹp như thuở xuân thì. Đây không phải là lần đầu tiên Minh Hà "đốn tim" người hâm mộ bằng những khung ảnh thả dáng chuẩn chỉnh. Mỗi khi đi du lịch hay dự sự kiện, bà xã kém 16 tuổi của Lý Hải cũng yêu thích những thiết kế khoe trọn vẻ đẹp của đôi chân. Theo đó, dù không lựa chọn trang phục cắt xẻ hay hở bạo, cô vẫn âm thầm ghi điểm bởi nét trẻ trung, gợi cảm vừa đủ. Lý Hải - Minh Hà nên duyên sau khi làm việc chung ở dự án Trọn Đời Bên Em. Sau khi kết hôn và có với nhau 4 nhóc tì đáng yêu, mỹ nhân sinh năm 1985 cũng dừng việc làm mẫu ảnh, đóng MV từ lâu để chăm lo cho con cái. Bên cạnh đó, cô cũng đóng góp lớn cho sự thành công của loạt phim Lật Mặt của Lý Hải. Từng nhận nhiều ý kiến tiêu cực về việc sinh nhiều con, thậm chí bị cộng đồng mạng gọi là "máy đẻ" nhưng Minh Hà không quá bận tâm, cô vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Minh Hà đang có cho mình cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên Lý Hải.

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình Từng là ngôi sao đình đám ở thập niên 90 nhưng khi qua thời, ít ai biết Lý Hải vẫn là một đại gia giàu có vì anh rất kín tiếng. Mới đây, Lý Hải khiến dân tình "choáng ngợp" trước ngôi nhà anh xây cho mẹ ở Tiền Giang.

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