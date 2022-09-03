Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình

Hậu trường 03/09/2022 18:25

Từng là ngôi sao đình đám ở thập niên 90 nhưng khi qua thời, ít ai biết Lý Hải vẫn là một đại gia giàu có vì anh rất kín tiếng. Mới đây, Lý Hải khiến dân tình "choáng ngợp" trước ngôi nhà anh xây cho mẹ ở Tiền Giang.

Mới đây, Lý Hải khiến dân tình phần nào "choáng ngợp" với không gian bề thế tại quê nhà của nam diễn viên. Cụ thể, trong chuyến trở về Mỹ Tho thăm mẹ cùng vợ và các con, Lý Hải vô tình tiết lộ ngôi nhà khang trang mà anh xây cho mẹ tại quê nhà.

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 1

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 2
Ngôi nhà khang trang bề thế của Lý Hải ở quê nhà Mỹ Tho. (Ảnh: FB Lý Hải Minh Hà)

Theo đó, trong đoạn clip của nam nghệ sĩ, khán giả ngạc nhiên trước sự tổ ấm ở quê của Lý Hải. Ngôi nhà nằm trên một mảnh đất cực kỳ rộng rãi có khoảng sân vườn lớn trồng cây xanh và các khóm hoa nhỏ. Kiến trúc kiên cố hiện đại, vào sâu bên trong là một diện tích nhà thoáng đãng và mát mẻ.  Nhìn những hình ảnh Lý Hải chia sẻ, có thể thấy nam ca sĩ là một người con hiếu thảo và biết chăm lo cho gia đình khi không tiếc tiền mạnh tay xây dựng ngôi nhà bề thế cho gia đình.

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 3
Từ xa thấy ngôi nhà khang trang bề thế. (Ảnh: FB Lý Hải Minh Hà)
Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 4
Ngôi nhà nằm trên một mảnh đất cực kỳ rộng rãi có khoảng sân vườn lớn. (Ảnh: FB Lý Hải Minh Hà)

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 5

Xuất thân bình dân, từng trải qua một tuổi thơ cơ cực, cuộc sống nghèo khó, Lý Hải đã phải phấn đấu rất nhiều để có cuộc sống giàu sang, đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay. Trước khi thành công như bây giờ, được biệt Lý Hải từng chật vật kiếm sống mưu sinh khi hát ở rất nhiều nơi từ vũ trường, nhà hàng, hội chợ, tỉnh lẻ,… Sự nghiệp của anh có những lúc thăng trầm, hai lần thất nghiệp, song không thể phủ nhận Lý Hải là một trong những ca sĩ thành công nhất những năm 1990, đầu 2000.

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 6
Nội thất khang trang bên trong căn nhà Lý Hải xây cho mẹ (Ảnh: FB Lý Hải Minh Hà)

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 7

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 8
Lý Hải ân cần chăm sóc mẹ ở quê. (Ảnh: FB Lý Hải Minh Hà)

Sau đó một thời gian, Lý Hải bắt đầu hạn chế ca hát, chuyển sang đầu tư kinh doanh. Ít ai biết, ngôi sao một thời của thế hệ 8x, 9x năm nào nay là ông chủ của 4 công ty, buôn bán bất động sản, có nhà đẹp, xe sang, vợ hiền con ngoan, cuộc sống viên mãn không thiếu thứ gì.

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 9

Tuổi thơ nghèo khó, đi hát hội chợ, bán hàng rong, Lý Hải vươn tầm “đại gia” xây nhà tiền tỷ báo hiếu gia đình - Ảnh 10

Có thể nói, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cặp đôi “vàng” trong làng showbiz Việt Lý Hải – Minh Hà sở hữu khối tài sản “khủng” khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên cả hai vợ chồng đều được khen ngợi bởi đức tính giản dị và tiết kiệm, nuôi dạy con cái theo kiểu bình dân. Dạy các nhóc tỳ ngay từ khi còn bé những thói quen và hành động dù là nhỏ nhất để các bé có thể tự lập phát triển. Hơn thế nữa, gia đình cũng không bao giờ công khai số tài sản đang có mà chỉ bình yên hạnh phúc bên nhau.

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