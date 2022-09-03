Lý Hải bị vợ Minh Hà tiết lộ tật xấu không ngờ: "Em không hề thích bất kỳ cái gì về anh ấy"

Nổi tiếng là người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ con hết mực nhưng ít ai biết Lý Hải cũng có tật xấu khiến bà xã Minh Hà không hài lòng.

Được xem như gia đình đông con hạnh phúc bậc nhất showbiz Việt, mỗi lần nhắc đến Lý Hải - Minh Hà là một lần khán giả phải trầm trồ trước tình cảm của cả hai đã bên nhau hơn một thập kỷ cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình 6 người. Gia đình hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà. Mới đây, trong 1 chương trình truyền hình, Minh Hà từng tiết lộ về khoảng thời gian mới bắt đầu yêu nhau với ông xã Lý Hải. Khi mới quen biết, cô đã biết Lý Hải là người nổi tiếng nhưng vẫn không thích anh. Đồng thời, Minh Hà vẫn không quên khen ngợi ông xã có cách sống rất bình dân, giản dị. Minh Hà tiết lộ: "Khi mà em gặp anh Hải lần đầu tiên, em không hề thích bất kỳ cái gì về anh ấy.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hải có dịp chia sẻ về chuyện tình yêu khi xuất hiện trong một chương trình. Lúc em với anh Hải quen nhau, anh ấy là người rất khô khan, không hề biết chăm lo cho bạn gái. Thậm chí lúc em đi học ở trường Đại học Luật 4 năm trời, anh ấy cũng chưa bao giờ đưa đón em. Mà gần như em là người đưa đón ngược lại anh ấy". Tuy nhiên, điều khiến Minh Hà gật đầu đồng ý về chung một nhà với Lý Hải đó chính là sự hiếu thảo và tính cách biết yêu thương gia đình của anh. "Khi em đến nhà anh ấy, em có một niềm tin chính là, một người đối với gia đình họ như vậy thì sau này khi họ trở thành gia đình của mình, họ đối xử với mình cũng sẽ luôn tuyệt vời như vậy".

Lý Hải - Minh Hà thường xuyên đưa các con về thăm bà. Nhiều khán giả nhận xét rằng Minh Hà đã có một quyết định đúng đắn khi đồng ý lên xe hoa với Lý Hải. Giờ đây, cả hai là một trong những cặp đôi vừa sở hữu sự nghiệp thành công lại có cuộc sống viên mãn. Trải qua 10 năm chung sống, Lý Hải và Minh Hà vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Hiện tại cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên 4 người con lần lượt là Rio, Cherry, Sunny, Mio. Cặp đôi Lý Hải - Minh Hà trở thành hình mẫu lý tưởng với không ít người bởi gia đình hạnh phúc và kinh tế vững mạnh.

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