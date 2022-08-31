Loạt ảnh Quyền Linh - Lý Hải đi họp lớp gây bão mạng: U60 trạc tuổi nhau nhưng khác một trời một vực, người phong độ, người chân chất

"Ra trường đã lâu, có bạn theo nghệ thuật, cũng có bạn làm nghề khác, nhưng dù ở đâu hay làm nghề gì, chúng ta vẫn là những người bạn. Những ký ức tuổi học trò 'nhất quỷ, nhì ma' sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp không bao giờ quên.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ, diễn viên Lý Hải đăng tải loạt ảnh vui vẻ bên MC Quyền Linh và bạn bè trong buổi họp lớp. Theo đó, Lý Hải bồi hồi chia sẻ:

Họp mặt cựu sinh viên trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 (nay là trường Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM). Cảm ơn các bạn K10 đã đứng ra tổ chức. Hy vọng mỗi năm chúng ta đều có dịp gặp nhau một lần nhé".

Đến với buổi tiệc, Lý Hải diện đồ cực chất kết hợp với giày, dáng dấp ông bố 4 con nhìn vô cùng trẻ trung. Được biết, Lý Hải đến buổi họp lớp cùng với bà xã của mình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý là khung ảnh chênh lệch khi Lý Hải và Quyền Linh đứng chung.

Theo đó, “MC quốc dân” khiến nhiều người thích thú với đôi dép tổ ong quen thuộc, cùng với đó là nụ cười gần gũi “thương hiệu”. Trong khi đó, ông xã Minh Hà lịch lãm, trẻ trung với cách phối đồ. Trước vẻ phong độ tuổi U60 của Lý Hải, nhiều dân mạng ngỡ ngàng khi biết Quyền Linh nhỏ tuổi hơn Lý Hải.

MC Quyền Linh và Lý Hải cùng bạn bè.(Ảnh: FB Lý Hải)

Dù trạc tuổi nhau nhưng Lý Hải được khen nhìn trẻ hơn MC Quyền Linh (Ảnh: FB Lý Hải)

Quyền Linh – Lý Hải là cặp bạn thân 30 năm của showbiz Việt, tình bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai quý ông U60 có nhiều điểm chung: Cùng quê, trạc tuổi nhau, có tuổi thơ khốn khó, lối sống giản dị và tránh xa scandal.

(Ảnh: FC Quyền Linh)

Ở tuổi U60, Lý Hải có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Minh Hà. Họ có với nhau 4 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Về phía Quyền Linh, anh cũng có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Dạ Thảo. Tính đến nay, Quyền Linh - Dạ Thảo đã có 17 năm bên nhau, 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn.