Dàn sao nam đình đám đi lên từ nghèo khó: Quyền Linh lượm ve chai, Trường Giang chạy bàn quán nhậu

Nhắc tới Quyền Linh, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ nghĩ ngay tới một diễn viên quen mặt trong các dự án phim truyền hình, MC tay ngang được yêu thích hay một sao Việt có gia đình hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thư xa hoa. Nhắc đến tuổi thơ của mình, Quyền Linh khiến nhiều người phải rớt nước mắt với tuổi thơ bất hạnh.

Hỏi Quyền Linh về tuổi thơ, anh cho biết: "Tuổi thơ tôi là những tháng ngày cơ cực, tuổi nhỏ đã phải làm đủ thứ việc giúp đỡ gia đình. Vì nhà nghèo, hai lần tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ học, nhưng vì ước mơ đổi đời, cộng với quyết tâm sau này sẽ kiếm tiền giúp đỡ gia đình nên tôi cố gắng".

Trước khi nổi tiếng như hiện tại, Quyền Linh từng phỉa trải qua quá khứ cơ cực.(Ảnh: FC Quyền Linh)

Quyền Linh từng trải qua nhiều thăng trầm thời trai trẻ (Ảnh: FC Quyền Linh)

Từ khi sinh ra, Quyền Linh đã không biết mặt cha. Ba mẹ con anh lầm lũi sống nuôi nhau. Cuộc sống của gia đình luôn thiếu thốn đủ bề. Đến khi mẹ Quyền Linh đi bước nữa, cả nhà MC lại càng thêm khó khăn khi tám miệng ăn phải sống chen chúc trong căn chòi giữa ruộng. Khi thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh và rời quê lên Sài Gòn, Quyền Linh phải làm đủ nghề từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai, lông vịt. Theo lời người dẫn chương trình Vượt lên chính mình, không có cái khổ nào trên đời anh chưa từng trải qua.

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng Quyền Linh cũng được khán giả công nhận (Ảnh: FC Quyền Linh)

Trường Giang

Danh hài Trường Giang là điển hình cho hình ảnh người nghệ sĩ đi lên từ nghèo khó. Mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, bố anh một mình gà trống nuôi 6 người con. Anh em nam danh hài phải đi mót củi, lượm mủ cao su để kiếm tiền phụ bố trang trải từng bữa cơm hàng ngày.

Nam danh hài phải từng đi “ăn nhờ ở đậu” nhà người quen, làm đủ nghề. (Ảnh: FC Trường Giang)

Khoảng thời gian là sinh viên, anh còn làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cuộc sống từ bán nước suối đến chạy bàn quán nhậu... Thậm chí, anh còn phải nghỉ học vì không có tiền đóng phí. Đối mặt với nhiều khó khăn, Trường Giang không chấp nhận buông bỏ.

Trường Giang từng có quãng thời gian vô cùng khốn khó (Ảnh: FC Trường Giang)

Về sau, khi may mắn nổi tiếng và khẳng định được tài năng nhưng Trường Giang cũng không ít lần phải rơi nước mắt khi nhìn lại những ngày tháng cực khổ đã qua. Sau gần chục năm kể từ ngày đầu bước chân vào showbiz, giờ đây Trường Giang là một trong những danh hài hàng đầu với mức cát-xê cao ngất ngưởng.

Mặc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa được khán giả biết đến qua các vai diễn hài bởi lối diễn tự nhiên, khiếu hài hước. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn sở hữu cơ ngơi "đồ sộ" khiến không ít người ngưỡng mộ. Để có được những "quả ngọt" như ngày hôm nay Mạc Văn Khoa phải trải qua không ít khó khăn trong quá khứ.

Trước khi nổi tiếng, Mạc Văn Khoa từng làm phụ hồ kiếm sống. (Ảnh: FC Mạc Văn Khoa)

Mạc Văn Khoa từng đi bốc gạch thuê để mưu sinh(Ảnh: FC Mạc Văn Khoa)

Bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi anh học kịch tại sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi. Thời điểm đó, anh vừa học vừa diễn với đồng lương ít ỏi chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng cho mỗi vai diễn. Tình yêu nghề trong anh luôn bùng cháy nhưng vì tiền kiếm được từ nghệ thuật quá ít, không đủ nuôi sống bản thân giữa chốn Sài Gòn hoa lệ anh quyết định từ bỏ sân khấu. Sau đó, Mạc Văn Khoa đi chở gạch cho một người anh để có thu nhập.