Nhã Phương tiết lộ lúc mới hẹn hò không biết Trường Giang là người nổi tiếng

Sao Việt 17/08/2022 15:00

"Tôi không biết anh ấy nổi tiếng. Đến lần đầu tiên khi đi chơi với nhau, khi mọi người nhận ra anh ấy rất nhiều. Tôi mới ngạc nhiên, lúc đó cũng chưa là người yêu, lúc đó tôi nói là: "Thì ra anh này cũng nổi tiếng"- Nhã Phương chia sẻ.

Mới đây, trong buổi livestream trò chuyện cùng hội chị em, Nhã Phương gây bất ngờ cho cư dân mạng khi tiết lộ bản thân không hề biết chồng nổi tiếng cho đến khi đi hẹn hò cùng anh. Cụ thể, Nhã Phương chia sẻ:

"Đến giờ có rất nhiều người họ nói tôi xạo. Giai đoạn đó anh Trường Giang đã được rất nhiều người biết tới nhưng tôi hầu như đóng phim ngoài Bắc, tôi lại là người đi làm xong rồi về. Về nhà xong nói chuyện với gia đình, hầu như không có thú vui khác. Tôi cũng ít vào mạng, đi chơi hay coi cái gì. Nói thiệt luôn là tôi không biết anh ấy nổi tiếng. Đến lần đầu tiên khi đi chơi với nhau, khi mọi người nhận ra anh ấy rất nhiều. Tôi mới ngạc nhiên, lúc đó cũng chưa là người yêu, lúc đó tôi nói là: "Thì ra anh này cũng nổi tiếng".

Nhã Phương tiết lộ lúc mới hẹn hò không biết Trường Giang là người nổi tiếng - Ảnh 1Cộng đồng mạng khá ngạc nhiên trước chia sẻ của bà xã "Mười Khó". (Ảnh:Internet)
Nhã Phương tiết lộ lúc mới hẹn hò không biết Trường Giang là người nổi tiếng - Ảnh 2
Nhã Phương và Trường Giang là một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt hiện nay (Ảnh: Internet)
Nhã Phương tiết lộ lúc mới hẹn hò không biết Trường Giang là người nổi tiếng - Ảnh 3
Gần 5 năm về chung nhà họ đã có chung cô công chúa. (Ảnh minh họa: Internet)

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi phim giả tình thật của showbiz Việt. Gặp nhau ở bộ phim 49 ngày, ngay sau đó cả Trường Giang và Nhã Phương đang bị đồn đoán là hẹn hò. Trải qua  nhiều sóng gió, sau gần 5 năm về chung một nhà Nhã Phương và Trường Giang ngày càng hạnh phúc.

Cách đây ít lâu, Nhã Phương chia sẻ đang lên kế hoặc muốn sinh thêm con thứ 2 cùng ông xã Trường Giang, nếu có thể người đẹp muốn một cặp sinh đôi. 

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip trò chuyện giữa Nhã Phương và người chị thân thiết. Trong cuộc trò chuyện Nhã Phương đã không giấu dự định sinh thêm con thứ hai cho Trường Giang với kế hoạch cực táo bạo.

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