Lý Hải - Minh Hà khoe ảnh “tình bể bình”, sau bao năm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu khiến dân tình ghen tị

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ khi khoe ảnh tình tứ, sau bao năm vẫn yêu nhau như ngày đầu.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Hải - Minh Hà đã đăng tải một loạt những hình ảnh khoe trọn khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của cả hai trong chuyến du lịch ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Theo đó, cặp đôi dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái: “Với anh, em mãi là cô bé. Đó là em nghĩ vậy chứ anh nghĩ gì thì em chưa biết”.
Sau hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào, tình cảm. Vợ chồng nhà Lý Hải - Minh Hà nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của người hâm mộ khi có cuộc hôn nhân bền lâu và một gia đình nhỏ nhiều người ao ước.
Chưa dừng lại ở đó, ngoại hình của 2 vợ chồng cũng khiến dân tình phải xuýt xoa. Cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào. Nếu Lý Hải gây chú ý với thần thái cực ngầu, bảnh bao và điển trai hết phần thiên hạ thì Minh Hà dù đã là bà mẹ 4 con nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp. Đặc biệt, cả hai còn khiến khán giả xuýt xoa khi liên tục thể hiện tình cảm, những cử chỉ quan tâm dành cho đối phương.
Lý Hải - Minh Hà công khai quen nhau từ năm 2004 và chính thức kết hôn năm 2010. Khi "về chung một nhà", cả 2 xây dựng tổ ấm với 4 nhóc tỳ lần lượt chào đời với những tên ở nhà siêu đáng yêu như: Rio, Cherry, Sunny và Mio. Nhiều năm qua, họ luôn được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz.