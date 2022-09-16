Lý Hải - Minh Hà khoe ảnh “tình bể bình”, sau bao năm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu khiến dân tình ghen tị

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Hải - Minh Hà đã đăng tải một loạt những hình ảnh khoe trọn khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của cả hai trong chuyến du lịch ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Theo đó, cặp đôi dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái: “Với anh, em mãi là cô bé. Đó là em nghĩ vậy chứ anh nghĩ gì thì em chưa biết”.

Sau hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào, tình cảm. Vợ chồng nhà Lý Hải - Minh Hà nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của người hâm mộ khi có cuộc hôn nhân bền lâu và một gia đình nhỏ nhiều người ao ước.