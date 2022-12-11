Bà xã Lý Hải bất ngờ tiết lộ con trai út Mio vừa bộc lộ một điểm thú vị, đúng chuẩn 'con hơn cha là nhà có phúc'

Trong 4 nhóc tỳ nhà Lý Hải - Minh Hà, cậu út Mio được gia đình hết mực chiều chuộng, yêu thương. Mới đây, bà xã Lý Hải bất ngờ chia sẻ vừa phát hiện ra đặc điểm thú vị ở cậu bé.

Lý Hải - Minh Hà được biết đến là cặp đôi đông con nhất nhì showbiz Việt. Sau 12 năm kết hôn, cặp đôi hiện có với nhau 4 nhóc tỳ ‘đủ nếp đủ tẻ’, lần lượt là Rio, Cherry, Sunny và Mio. Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet Trong 4 nhóc tỳ thì Mio là cậu út, sinh năm 2016, được gia đình hết mực chiều chuộng, yêu thương. Mới đây, cậu bé cũng được bố mẹ cho lên sóng MXH. Từ nhỏ, cậu nhóc đã được đánh giá kháu khỉnh, điển trai. Càng lớn, những đường nét thể hiện vẻ khôi ngô ngày càng lộ rõ. Đặc biệt, khi con trai đã lên 6 tuổi, mẹ Minh Hà mới phát hiện ra đặc điểm thú vị trên gương mặt con.

Minh Hà chia sẻ vừa phát hiện một điều thú vị trên gương mặt con trai Mio - Ảnh: FBNV Thông tin này được khán giả đặc biệt quan tâm. Đồng điếu về khoa học dù là một dạng khuyết điểm nhưng theo quan niệm dân gian, điều này lại cho người sở hữu sự thiện cảm từ mọi người xung quanh. Đồng điếu cũng biểu trưng cho sự phú quý hay viên mãn, tùy theo vị trí mà nó xuất hiện. Cũng chính vì đặc điểm này mà khiến bà mẹ 4 con tỏ ra phấn khích và khoe ngay nhóc tỳ lên MXH.

Lý Hải – Minh Hà là cặp vợ chồng giàu có nhất nhì showbiz khi sở hữu nhiều biệt thự, xe sang khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Lý Hải – Minh Hà là cặp vợ chồng giàu có nhất nhì showbiz khi sở hữu nhiều biệt thự, xe sang khiến ai nấy ngưỡng mộ. Điều kiện kinh tế dư dả là thế, nhưng Lý Hải - Minh Hà không vì vậy mà chiều chuộng, cho con hưởng thụ cuộc sống xa xỉ. Trái lại, các con của cặp đôi ăn mặc đồ bình dân, học trường công với học phí rẻ. Hai vợ chồng cũng không ngần ngại dắt con đi ăn kem vỉa hè, hiếm khi xài đồ hiệu... Lý Hải cho rằng, khái niệm rich kid sẽ không bao giờ tồn tại trong gia đình mình. Điều kiện kinh tế dư dả là thế, nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn dạy con sống giản dị, bình dân - Ảnh: Internet Cả 4 đứa con của hai vợ chồng đều được nuôi dạy tính tự lập từ nhỏ. Các bé sống hòa đồng và dễ thích nghi, hòa nhập với môi trường mới. Cặp đôi muốn để cho các con tự lập từ suy nghĩ đến các sinh hoạt đời thường nhưng vẫn sẽ theo sát, bảo vệ, hướng dẫn cho con.

Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình Trên trang cá nhân, Lý Hải đã đăng tải loạt ảnh vợ chồng anh về quê nhà thăm mẹ ruột. Hiện tại dù bận rộn cho phim mới nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn tranh thủ thời gian về thăm vì sợ mẹ quên mặt.

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