Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con

Hậu trường 17/03/2023 10:28

Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên nhí từng đóng vai con trai anh trong MV đình đám một thời. Netizen không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo ngày ấy - bây giờ của 2 cha con.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên nhí từng đóng vai con trai anh trong MV "Trọn đời bên em" vol 3. Cùng với hình ảnh kỷ niệm, nam ca sĩ viết: “Ngày ấy - bây giờ. Chuyến bay quốc tế đầu tiên trong năm được thằng cháu cưng mới ngày nào còn ôm chú khóc nhè đưa tận cửa. Đố các bạn Trọn Đời Bên Em mấy nè".

Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con - Ảnh 1

Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con - Ảnh 2
Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên nhí từng đóng vai con trai anh trong "Trọn đời bên em" vol 3 - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã 20 năm trôi qua kể từ khi MV ra mắt, Lý Hải dù tuổi đã U60 nhưng không có thay đổi nhiều về ngoại hình. Đặc biệt, khi đứng cạnh ngôi sao nhí năm xưa, điều này càng thể hiện ở Lý Hải rõ rệt hơn. Còn cậu bé năm nào nay đã trưởng thành, phát tướng và trông già dặn hơn ông bố năm xưa trên phim của mình.

Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con - Ảnh 3
Lý Hải dù tuổi đã U60 nhưng không có thay đổi nhiều về ngoại hình - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, khán giả thích thú nhắc lại những kỷ niệm về sản phẩm âm nhạc của Lý Hải cũng như ngưỡng mộ phong độ của sao nam. Ông xã Minh Hà nhận về nhiều lời khen “có cánh”.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Hải vẫn là cái tên luôn giữ được sức hút với khán giả trong làng giải trí. Dù ở độ tuổi U60 và là ông bố 4 con nhưng Lý Hải vẫn giữ được sự trẻ trung phong độ và đường nét gương mặt không khác nhiều so với thời trẻ tuổi. Thậm chí nhiều lần khán giả còn "mắt tròn mắt dẹt" khi chứng khiến Lý Hải khoe thân hình săn chắc, vạm vỡ mà nhiều thanh niên trẻ tuổi hiện nay còn phải ‘chạy dài’ mới theo kịp.

Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con - Ảnh 4
Lý Hải khoe thân hình săn chắc, vạm vỡ mà nhiều thanh niên trẻ tuổi hiện nay còn phải ‘chạy dài’ mới theo kịp - Ảnh: Internet

 

Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con - Ảnh 5
Để có được sự trẻ trung, anh đã thường xuyên tập thể thao và đặc biệt hơn là còn có sự chăm sóc tận tình từ bà xã Minh Hà xinh đẹp trẻ trung - Ảnh: Internet

Theo tiết lộ, anh thường xuyên tập thể thao, duy trì vóc dáng khỏe mạnh, ăn ngủ đúng giờ giấc và đặc biệt hơn là còn có sự chăm sóc tận tình từ bà xã Minh Hà xinh đẹp trẻ trung. Anh không chọn những bài xây dựng cơ bắp mà theo đuổi phương pháp tập tạ nhẹ. Ngoài gym, anh còn tập boxing.

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải?

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã cùng về quê thăm mẹ ruột gần 100 tuổi. Tuy nhiên, khi cùng khoe ảnh chụp với mẹ, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt cả 'con ruột' Lý Hải.

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