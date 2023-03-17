Lý Hải gặp lại con trai 20 năm trước trong MV đình đám, netizen ngỡ ngàng trước diện mạo 'ngày ấy-bây giờ' của hai cha con

Vừa qua, trên trang cá nhân, Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên nhí từng đóng vai con trai anh trong MV "Trọn đời bên em" vol 3. Cùng với hình ảnh kỷ niệm, nam ca sĩ viết: “Ngày ấy - bây giờ. Chuyến bay quốc tế đầu tiên trong năm được thằng cháu cưng mới ngày nào còn ôm chú khóc nhè đưa tận cửa. Đố các bạn Trọn Đời Bên Em mấy nè".

Lý Hải đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên nhí từng đóng vai con trai anh trong "Trọn đời bên em" vol 3 - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã 20 năm trôi qua kể từ khi MV ra mắt, Lý Hải dù tuổi đã U60 nhưng không có thay đổi nhiều về ngoại hình. Đặc biệt, khi đứng cạnh ngôi sao nhí năm xưa, điều này càng thể hiện ở Lý Hải rõ rệt hơn. Còn cậu bé năm nào nay đã trưởng thành, phát tướng và trông già dặn hơn ông bố năm xưa trên phim của mình.

Lý Hải dù tuổi đã U60 nhưng không có thay đổi nhiều về ngoại hình - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, khán giả thích thú nhắc lại những kỷ niệm về sản phẩm âm nhạc của Lý Hải cũng như ngưỡng mộ phong độ của sao nam. Ông xã Minh Hà nhận về nhiều lời khen “có cánh”.