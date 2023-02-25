Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải?

Hậu trường 25/02/2023 13:42

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã cùng về quê thăm mẹ ruột gần 100 tuổi. Tuy nhiên, khi cùng khoe ảnh chụp với mẹ, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt cả 'con ruột' Lý Hải.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp và khối tài sản kếch xù, khán giả dành nhiều sự quan tâm đến gia đình, người thân của Lý Hải - Minh Hà. Trong đó mẹ ruột gần 100 tuổi của nam ca sĩ, nhà sản xuất phim được yêu mến hơn cả khi ở tuổi "hơn cả đời người", bà vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và vui tươi dù "nhớ nhớ quên quên".

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 1
Dù gần 100 tuổi, mẹ ruột Lý Hải vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và vui tươi dù "nhớ nhớ quên quên" - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, Lý Hải đã chia sẻ hình ảnh cùng bà xã về quê thăm mẹ ruột. Nam ca sĩ tỉ mỉ chăm sóc, rót nước cho bà. Trong khi đó Minh Hà dành thời gian trò chuyện, cố gắng giúp mẹ chồng vui vẻ. Nữ diễn viên còn được nhận xét có nhiều nét giống với bà hơn cả 'con ruột' Lý Hải.

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 2Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 3

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 4
Minh Hà được khen giống mẹ chồng hơn con ruột Lý Hải - Ảnh: FBNV
Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 5
Lý Hải tỉ mỉ chăm sóc, rót nước cho mẹ - Ảnh: FBNV

Niềm vui của mẹ ruột Lý Hải ở tuổi 97 là con cháu sum vầy và hiếu thuận. Dịp Tết Nguyên đán 2023, cả gia đình đã cùng nhau quây quần, tổ chức tiệc mừng thọ cho bà. Dù công việc bận rộn, Lý Hải và Minh Hà cũng cố gắng dành thời gian để đưa mẹ đi du lịch, giúp thoải mái tinh thần.

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 6
Gia đình Lý Hải đã cùng nhau quây quần, tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ - Ảnh: Internet
Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 7
Dù công việc bận rộn, Lý Hải và Minh Hà cũng cố gắng dành thời gian để đưa mẹ đi du lịch, giúp thoải mái tinh thần - Ảnh: Internet

Lý Hải được biết đến là một người con rất hiếu thảo, trước đó, vợ chồng anh đều đưa con cái về thăm mẹ mỗi tháng một lần. Nói về mẹ chồng, Minh Hà từng cho biết: "Mẹ anh Hải bây giờ cứ nhớ nhớ quên quên, còn bị nhầm lẫn đám con cháu nữa. Có nhiều thời điểm bà còn nhận nhầm anh Hải nữa mà. Có khi về thăm má, tôi còn phải dặn: 'Má nhìn mặt tụi con cho kỹ nha, lần sau về má đừng nhầm mấy đứa nữa nha má'. Nghe xong má chỉ cười. Má cười hiền và đẹp lắm".

Cùng khoe ảnh về quê thăm mẹ gần 100 tuổi, Minh Hà được dân tình khen sở hữu một điều ăn đứt 'con ruột' Lý Hải? - Ảnh 8
Vợ chồng Lý Hải đều đưa con cái về thăm mẹ mỗi tháng một lần - Ảnh: Internet

Mỗi khi minh mẫn, mẹ ruột nam ca sĩ đều trò chuyện, tâm sự cùng các thành viên. Bà luôn dành những cử chỉ thương yêu, ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất. Đây là điều khiến gia đình Lý Hải - Minh Hà càng thêm trân trọng. Hai vợ chồng và 4 người con, bé Rio, Cherry, Sunny và Mio đều đặn về thăm quê, trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh và chăm sóc người mẹ, người bà kính yêu.

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Hôn nhân viên mãn của Lý Hải - Minh Hà đã khiến không ít công chúng ngưỡng mộ. Không những thế, nhiều người còn ghen tỵ vì Minh Hà có được người chồng lý tưởng, luôn cưng chiều vợ mọi lúc, mọi nơi.

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