Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn

Hậu trường 27/03/2023 09:29

Từ những năm cải lương thịnh hành cho đến nay, NSƯT Thoại Mỹ vẫn luôn là cái tên giữ được sức hút. Một đời nổi danh và luôn đau đáu với nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của Thoại Mỹ nhiều lận đận.

Trong 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Thoại Mỹ được mệnh danh là "cô đào lẳng" đình đám trong giới cải lương, được khán giả yêu thích qua các vai phản diện có tính cách đanh đá, lẳng lơ...Từ những năm cải lương thịnh hành cho đến nay, Thoại Mỹ vẫn luôn là cái tên giữ được sức hút.

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 1
Từ những năm cải lương thịnh hành cho đến nay, Thoại Mỹ vẫn luôn là cái tên giữ được sức hút - Ảnh: Internet

Một đời nổi danh và luôn đau đáu với nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của Thoại Mỹ nhiều lận đận. Nữ nghệ sĩ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, 2 lần đám hỏi nhưng không nên duyên vợ chồng và bao cuộc tình lắm sóng gió. Giờ đây ở tuổi 54, cô vẫn đi về "lẻ bóng".

Kim Tử Long là mối tình đầu của nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ. Hai người yêu nhau từ năm 17 tuổi khi còn theo học tại trường Trần Hữu Trang. Bố mẹ Kim Tử Long cũng rất yêu quý Thoại Mỹ, đã nhận cô làm con. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, hai người đi theo các đoàn hát khác nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Không thể duy trì tình yêu, họ vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết, vẫn kết hợp ăn ý với nhau trong rất nhiều vai diễn trên sân khấu. Có thời gian nam nghệ sĩ Kim Tử Long chia tay bạn gái, anh có đề nghị nối lại tình cảm với Thoại Mỹ nhưng cô từ chối.

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 2

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 3
Kim Tử Long là mối tình đầu của nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ - Ảnh: Internet

Nữ nghệ sĩ từng có đám cưới rình rang với chồng cũ nhưng cuối cùng lại đổ vỡ. Được biết, thời điểm đó, hôn lễ của cô chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng về mức độ hoành tráng. Tuy nhiên, Thoại Mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung. Khủng hoảng tình cảm từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết. Rất may, chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ từng có đám cưới rình rang với chồng cũ nhưng cuối cùng lại đổ vỡ. - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ nghệ sĩ trải qua 2 lần đính hôn vẫn không nên duyên vợ chồng. Năm 2022, Thoại Mỹ may mắn tìm được niềm hạnh phúc tuổi xế chiều với bạn trai Việt kiều. Tuy nhiên cô vẫn chưa có ý định kết hôn. Bạn trai Việt Kiều hiểu và tôn trọng Thoại Mỹ nên anh cũng không giục giã cô chuyện thành hôn.

Thoại Mỹ từng trải lòng trên báo Dân Trí: "Do tôi không may mắn nên tình duyên không suôn sẻ chứ không phải ai cũng xấu. Ngoài kia còn nhiều người tốt lắm. Vì vậy mà tôi vẫn tin vào tình yêu. Tuy nhiên, hiện tại đó không phải là vấn đề tôi quan tâm nhất. Bạn bè tôi vẫn có, cũng có nhiều người thích và "ngỏ ý" nhưng bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn, chuyện tương lai mình cứ tính sau".

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 5
Hiện tại, Thoại Mỹ may mắn tìm được niềm hạnh phúc tuổi xế chiều với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh: Internet

Cuộc đời Thoại Mỹ có một nuối tiếc lớn là không có con: "Điều hối tiếc nhất của tôi là không biết quý trọng thời gian. Vì thế ở tuổi này thành ra quá trễ để có con. Nhiều đêm nằm, nghĩ đến con mà tôi buồn, khóc ướt đầm gối. 2-3 năm nay tôi áp dụng nhiều phương pháp nhưng không thể thực hiện được mơ ước. Ở tuổi này có con là điều quá khó khăn".

Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn không nghĩ đến việc nhờ người mang thai hộ: "Thà tôi xin con nuôi, còn không tự mình sinh con. Nghĩ tới chuyện đến đề nghị và thương lượng với người mang thai hộ thì tôi không làm được đâu".

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 6
Cuộc đời Thoại Mỹ có một nuối tiếc lớn là không có con - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, Thoại Mỹ giờ đây không còn quá buồn hay tủi thân về điều này. Cô thừa nhận hoàn cảnh không cho phép để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Trái lại, niềm vui từ bè bạn, những người cháu dù nhỏ nhoi nhưng khiến chị ấm lòng và thấy cuộc đời thêm ý nghĩa.

Tình duyên lận đận của NSƯT Thoại Mỹ: 3 lần đổ vỡ, từng có mối tình đầu với Kim Tử Long, tìm được hạnh phúc với bạn trai Việt kiều nhưng không có ý định kết hôn - Ảnh 7
Ở tuổi U60, Thoại Mỹ vẫn giữ được dáng vóc thon gọn, ưa nhìn và được nhiều người khen là "người đẹp không tuổi" của sân khấu cải lương - Ảnh: Internet

Ở tuổi U60, Thoại Mỹ vẫn giữ được dáng vóc thon gọn, ưa nhìn và được nhiều người khen là "người đẹp không tuổi" của sân khấu cải lương. Nữ nghệ sĩ cho biết hiện cô đang tập trung cho các hoạt động nghệ thuật và điều hành công ty mỹ phẩm. Thường ngày, cô dành thời gian đi dạo, trò chuyện cùng bạn bè thân thiết và chú trọng chăm sóc bản thân.

 

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