'Đại gia chân đất' Quang Tèo sở hữu khối tài sản đáng nể sau hơn 1 thập kỷ vào nghề

Nghệ sĩ Quang Tèo (tên thật là Nguyễn Tiến Quang) đầu quân làm diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội từ năm 1986 đến nay, đã có 37 năm cống hiến với nghề. Mặc dù nam nghệ sĩ mang quân hàm Thượng tá nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ với những vai diễn hài hước trong các chương trình lớn như Gặp nhau cuối tuần, Gala cười và đặc biệt là hình ảnh ông Sự - 1 người ông dân hãnh tiến, thích khoe mẽ trong seri hài Tết "Đại gia chân đất" và "Làng ế vợ".

Sau quãng thời gian dài nỗ lực, nghệ sĩ Quang Tèo đã có được một khối tài sản đáng nể ở tuổi ngoài 60. Hiện tại, gia đình Quang Tèo sống trong căn biệt thự nhà vườn 3 tầng với phong cách cổ điển sang trọng tại Thạch Thất (Hà Nội).

Gia đình Quang Tèo hiện đang sống trong căn biệt thự nhà vườn 3 tầng với phong cách cổ điển sang trọng - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cho biết, đây là một biệt thự nhà vườn đúng nghĩa và được anh xây chỉn chu từ những thứ nhỏ nhất trong gần 2 năm. Sân vườn rộng rãi, thoáng đãng trồng đủ các loại cây cảnh, cây ăn quả và hoa. Nội thất phía trong căn biệt thự khiến nhiều người xuýt xoa bởi độ hoành tráng, tiện nghi.

Đây là một biệt thự nhà vườn đúng nghĩa và được anh xây chỉn chu từ những thứ nhỏ nhất trong gần 2 năm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vợ chồng nghệ sĩ Quang Tèo còn sở hữu một căn nhà rộng 170m2 tại khu Mỹ Đình (Hà Nội), tậu từ năm 2016 với giá 7 tỷ đồng. Căn nhà nằm trong một khu đô thị sang trọng, điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Được biết, anh đã bỏ tiền mua hai căn hộ 2 tầng liền nhau và sửa lại để ở. Phần sân thượng của căn hộ được cải tạo thành nơi vui chơi, đồng thời trồng được rau sạch.

Vợ chồng nghệ sĩ Quang Tèo còn sở hữu một căn nhà rộng 170m2 tại khu Mỹ Đình (Hà Nội), tậu từ năm 2016 với giá 7 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trước đó cả gia đình Quang Tèo gồm 4 người đều ở trong căn nhà của bố mẹ để lại có diện tích 35m2. Anh xây 4 tầng để cho người ta thuê. Anh bảo: "Không bao giờ bán căn nhà này vì là nhà của tổ tiên".

Ngoài hai căn hộ ở Hà Nội, Quang Tèo còn có một trang trại ở ngoại ô, tại Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội. Anh xây dựng căn nhà này với nhiều tâm huyết. Nam diễn viên kể, ngày trước anh là một trong những nghệ sĩ hài ở Nhà hát Kịch Quân đội mua được ô tô đầu tiên. Nhưng khi đó, anh đổi chiếc xe bốn bánh lấy hơn 1 sào đất ở vùng ngoại ô vì đất lúc ấy còn rẻ.

Quang Tèo còn có một trang trại ở ngoại ô, tại Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội. - Ảnh: Internet

Khi trao lại xe cho người ta là lúc anh vào Sài Gòn diễn. Anh đi Tây Nguyễn diễn trong 1 tháng, cũng chẳng cần xe. Khi về Hà Nội, anh tiếp tục mua thêm, dần dà mảnh đất ở quê có được hơn 1.000 m2.

Đây là nơi anh thường kéo anh em về xả stress, gia đình chọn làm nơi nghỉ ngơi. Khu vườn được nam nghị sĩ trồng nhiều cây cảnh, cây ăn quả, anh nuôi cả chim, thú, cá để thỏa mãn thú vui điền viên. Khi được hỏi về giá trị căn nhà ngoại ô, Quang Tèo ngần ngại, ước chừng gần 3 tỷ đồng.

Đây là nơi anh thường kéo anh em về xả stress, gia đình chọn làm nơi nghỉ ngơi - Ảnh: Internet

Tất cả cơ ngơi có được như hiện tại là nhờ công chắt chiu từ những lần chạy show không ngơi nghỉ của anh. Nam nghệ sĩ cho rằng nếu mình là một người ăn chơi, nhậu nhẹt thì tiền núi cũng phải lở.

Không đam mê đồ hiệu, Quang Tèo có sở thích đặc biệt với xế hộp. Năm 2018, "đại gia chân đất" từng khiến công chúng trầm trồ khi tậu chiếc xế hộp có giá khoảng 1 tỷ đồng. Sau đó đến cuối năm nam nghệ sĩ lại "lên đời" bằng chiếc xe mới màu đen. Đặc biệt nam nghệ sĩ chia sẻ đây là chiếc xế hộp thứ 9 nam nghệ sĩ từng sở hữu.