Thời trang Tăng Thanh Hà đi dự tiệc cưới: Đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn 'nổi bật' khiến dân tình mê đắm

Mới đây, trong hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn vừa diễn ra tại Philippines, dù hội bạn thân của cô dâu toàn cái tên đình đám như Chi Pu, Huyền Baby, Hạnh Sino thì Tăng Thanh Hà vẫn là gương mặt khách mời được netizen chú ý đặc biệt.

Tăng Thanh Hà là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vẫn giữ được sức nóng của mình dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí . Về khoản sắc vóc, cô luôn được ca ngợi như biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt. Dù khi lộng lẫy trên sân khấu, hay bình dị trong cuộc sống đời thường, bà mẹ 3 con vẫn khiến dân tình xuýt xoa về nhan sắc và sự thông minh trong việc lựa chọn trang phục phù hợp với sự kiện.

Tăng Thanh Hà đã chọn một bộ váy dạ hội màu hồng đất đúng như quy định của cô dâu chú rể, tối giản phụ kiện nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Với điểm nhấn trễ vai nhẹ nhàng, sang trọng. Chiếc váy giúp tôn lên xương quai xanh của nữ diễn viên. Hà Tăng chọn kiểu tóc chải mượt gọn gàng không cầu kỳ. Điều đặc biệt là nữ diễn viên không dùng trang sức như vòng cổ, hoa tai mà tối giản hết mức có thể.

Không phải lần đầu tiên Tăng Thanh Hà nhận được nhiều lời khen ngợi cho cách chọn lựa trang phục khi dự tiệc cưới. Trước đây, dù xuất hiện ở ngày vui của nhân vật tầm cỡ nào thì nữ diễn viên cũng lựa chọn trang phục hết sức tối giản, thanh lịch.

Tăng Thanh Hà luôn nhận được nhiều lời khen ngợi cho cách chọn lựa trang phục khi dự tiệc cưới - Ảnh: Internet

Đầu tháng 3 năm nay, Tăng Thanh Hà cùng chồng - doanh nhân Louis Nguyễn - làm phù dâu, rể cho vợ chồng Kathy Uyên trong tiệc cưới tại Đà Lạt. Cô đã trở thành phù dâu sành điệu với mái tóc nhuộm màu xám tro thời thượng cùng bộ váy màu cam rất kén dáng.

Hà Tăng là phù dâu sành điệu với mái tóc nhuộm màu xám tro thời thượng cùng bộ váy màu cam rất kén dáng trong đám cưới Kathy Uyên - Ảnh: Internet

Nhờ sự thông minh trong việc lựa chọn outfit, Tăng Thanh Hà cũng có lần khéo léo chọn váy áo đồng điệu với trang phục của chồng khi cả hai cùng sánh đôi dự hôn lễ để ngầm khẳng định độ gắn kết, bền chặt của mình và ông xã đại gia. Xuất hiện tại hôn lễ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nếu Tăng Thanh Hà gây thương nhớ với thiết kế váy tối giản, dễ thương thì ông xã Louis Nguyễn lại ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong mẫu vest Âu sang trọng.

Tăng Thanh Hà cũng có lần khéo léo chọn váy áo đồng điệu với trang phục của chồng khi cả hai cùng sánh đôi dự hôn lễ để ngầm khẳng định độ gắn kết, bền chặt của mình và ông xã đại gia - Ảnh: Internet

Cũng không ít lần, Tăng Thanh Hà lựa chọn áo dài để dự đám cưới người thân, bạn bè vừa nền nã, truyền thống vừa kín đáo và vô cùng duyên dáng. Với bộ áo dài hồng ngọt ngào kèm theo cặp nơ cùng màu, Tăng Thanh Hà được khen trẻ như sinh viên.

Với bộ áo dài hồng ngọt ngào kèm theo cặp nơ cùng màu, Tăng Thanh Hà được khen trẻ như sinh viên - Ảnh: Internet

Không lựa chọn outfit 'lấn át' cô dâu nhưng Hà Tăng vẫn tạo được điểm nhấn cho tổng thể với kính mát có kiểu dáng độc đáo hoặc giày và túi đồng điệu - Ảnh: Internet

Dù ở cuộc sống thường ngày hay khi đi dự đám cưới, Hà Tăng vẫn trung thành với những bộ trang phục tối giản, màu sắc nhẹ nhàng không nhiều họa tiết cầu kỳ. Lối làm tóc hay trang điểm cũng rất đơn giản, không kết hợp cùng nhiều phụ kiện cầu kỳ để giữ được sự thanh lịch và không lấn át cô dâu. Bù lại, cô vẫn tạo được điểm nhấn cho tổng thể với kính mát có kiểu dáng độc đáo hoặc giày và túi đồng điệu.