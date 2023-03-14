Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái

Hậu trường 14/03/2023 11:40

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng ảnh con gái Chloe và kèm theo những chia sẻ đầy xúc động nhân dịp con tròn 6 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng ảnh con gái Chloe và kèm theo những chia sẻ nhân dịp con tròn 6 tuổi: "Kỷ niệm 6 năm lần đầu tiên mẹ được ôm con gái của mẹ vào lòng. Con là thế giới của mẹ. Mẹ yêu con". Xúc động nói lời yêu thương khi nhớ lại ngày đầu tiên ôm con vào lòng, nhưng Tăng Thanh Hà vẫn như trước đây, khéo giấu gương mặt con nhỏ.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà đăng ảnh con gái Chloe và kèm theo những chia sẻ nhân dịp con tròn 6 tuổi - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà là một trong những "ngọc nữ" của điện ảnh Việt. Không chỉ nổi tiếng với các vai diễn, Hà Tăng còn được quan tâm khi kết hôn và có hạnh phúc gia đình viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hôn nhân, cặp đôi đón 3 ‘trái ngọt’ đủ nếp đủ tẻ. Theo đó, Tháng 4/2015, vợ chồng cô hạnh phúc đón chào con trai đầu lòng, bé Richard Nguyễn. Hai năm sau vào tháng 3/2017, ngọc nữ sinh bé gái Chloe Nguyễn. Cuối năm 2021, cô sinh con trai Mason.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái - Ảnh 3
Sau nhiều năm hôn nhân, cặp đôi đón 3 ‘trái ngọt’ đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày của các con nhưng đều giấu mặt. Con gái của Tăng Thanh Hà là Chloe Nguyễn được khen là người sống tình cảm, thông minh. Cô bé có khả năng nói ngoại ngữ lưu loát, ham học hỏi và biết tự chơi một mình mà không làm phiền bố mẹ.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái - Ảnh 4

Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái - Ảnh 5
 Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày của các con nhưng đều giấu mặt - Ảnh: Internet

 

Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái - Ảnh 6
 Con gái của Tăng Thanh Hà là Chloe Nguyễn được khen là người sống tình cảm, thông minh - Ảnh: Internet

Bên cạnh lời chúc mừng sinh nhật của mọi người dành cho con gái của Tăng Thanh Hà, nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc ‘đỉnh của chóp’, ‘lão hóa ngược’, ‘nét nào ra nét đó’ của Tăng Thanh Hà Dù đã bước sang độ tuổi U40.

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