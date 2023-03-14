Tăng Thanh Hà khoe ảnh mừng '6 năm bên nhau' cùng ái nữ, tiết lộ lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho con gái

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng ảnh con gái Chloe và kèm theo những chia sẻ nhân dịp con tròn 6 tuổi: "Kỷ niệm 6 năm lần đầu tiên mẹ được ôm con gái của mẹ vào lòng. Con là thế giới của mẹ. Mẹ yêu con". Xúc động nói lời yêu thương khi nhớ lại ngày đầu tiên ôm con vào lòng, nhưng Tăng Thanh Hà vẫn như trước đây, khéo giấu gương mặt con nhỏ.

Tăng Thanh Hà đăng ảnh con gái Chloe và kèm theo những chia sẻ nhân dịp con tròn 6 tuổi - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà là một trong những "ngọc nữ" của điện ảnh Việt. Không chỉ nổi tiếng với các vai diễn, Hà Tăng còn được quan tâm khi kết hôn và có hạnh phúc gia đình viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn.