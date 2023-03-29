Sau 'scandal chấn động' ở Tây Ban Nha, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiếm hoi lộ diện tại một tiệc cưới, thần sắc hiện tại ra sao?

Mới đây nhất, Hồ Hoài Anh thu hút nhiều sự chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại tiệc cưới của người bạn ở TP.HCM.

Cuối tháng 6/2022 vừa qua, showbiz Việt náo loạn trước scandal của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng ở Tây Ban Nha. Đến ngày 6/8, cả hai được bảo lãnh về nước. Sau vụ việc, trong khi Hồng Đăng liên tục cập nhật hình ảnh đời thường, vui vẻ trong những chuyến du lịch cùng bạn bè và vợ trên trang cá nhân thì phía Hồ Hoài Anh trở nên kín tiếng, im lặng trên mạng xã hội để tránh ồn ào.



Sau ồn ào tại Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh trở nên kín tiếng, im lặng trên mạng xã hội để tránh ồn ào - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Hồ Hoài Anh thu hút nhiều sự chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại tiệc cưới của người bạn ở TP.HCM. Tại đây, nam nhạc sĩ được bắt gặp ăn diện đơn giản với áo thun, quần tây. Tuy nhiên, thần sắc của anh có vẻ khá tươi tắn hơn trước. Thậm chí, nhiều người nhận xét Hồ Hoài Anh có phần tròn trịa hơn trước.

Trong đoạn clip, nam nhạc sĩ xuất hiện lẻ bóng đến chúc mừng người bạn trong ngày thành hôn. Đây cũng là lần hiếm hoi Hồ Hoài Anh lộ diện sau khi vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp.

Trước đó, nam nhạc sĩ cũng đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì "vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc" - Ảnh: Internet

Về ồn ào ở Tây ban Nha, đến nay, Hồ Hoài Anh vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Trước đó, nam nhạc sĩ cũng đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì "vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc". Sau đó, Hồ Hoài Anh đã xin nghỉ việc không lương tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với lý do việc gia đình và im ắng trong các hoạt động nghệ thuật.

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