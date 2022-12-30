Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều

Thời gian gần đây, hình ảnh Hồ Hoài Anh đang trao đổi với nhạc công được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bàn tán. Được biết, hình ảnh được chụp trong buổi tập luyện cho đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội và Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc .

Hồ Hoài Anh lộ diện lần đầu sau khi vướng scandal tại Tây Ban Nha hồi tháng 7 - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Hồ Hoài Anh lộ diện sau khi vướng scandal tại Tây Ban Nha hồi tháng 7. Thời gian qua, Hồ Hoài Anh im ắng, không đăng bài hay tham gia các sự kiện giải trí khác.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh cùng các con đi dạo quanh một số địa điểm tại Hà Nội vào dịp gió mùa đông lạnh. Trong loạt ảnh, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng các con. Hai nhóc tỳ nhà Hồ Hoài Anh được công chúng khen ngợi ngày càng phổng phao, thậm chí chiều cao ngang ngửa mẹ.