Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều

Hậu trường 30/12/2022 09:00

Mới đây, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình đi dạo quanh một số địa điểm tại Hà Nội vào dịp gió mùa đông lạnh. Tuy nhiên, dân tình chỉ chú ý một điều.

Thời gian gần đây, hình ảnh Hồ Hoài Anh đang trao đổi với nhạc công được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bàn tán. Được biết, hình ảnh được chụp trong buổi tập luyện cho đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội và Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc.

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 1

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh lộ diện lần đầu sau khi vướng scandal tại Tây Ban Nha hồi tháng 7 - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Hồ Hoài Anh lộ diện sau khi vướng scandal tại Tây Ban Nha hồi tháng 7. Thời gian qua, Hồ Hoài Anh im ắng, không đăng bài hay tham gia các sự kiện giải trí khác.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh cùng các con đi dạo quanh một số địa điểm tại Hà Nội vào dịp gió mùa đông lạnh. Trong loạt ảnh, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng các con. Hai nhóc tỳ nhà Hồ Hoài Anh được công chúng khen ngợi ngày càng phổng phao, thậm chí chiều cao ngang ngửa mẹ.

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 3Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 4Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 5Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 6Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 7Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 8Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 9

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 10
Lưu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh cùng các con đi dạo quanh một số địa điểm tại Hà Nội vào dịp gió mùa đông lạnh - Ảnh: FBNV

Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ khi trong khoảnh khắc gia đình này không có sự xuất hiện của Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên không nhận được phản hồi của bà xã Hồ Hoài Anh.

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều - Ảnh 11
Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ khi trong khoảnh khắc gia đình này không có sự xuất hiện của Hồ Hoài Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, suốt thời gian dài vừa qua Lưu Hương Giang không đề cập đến ông xã Hồ Hoài Anh. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân của việc này nhằm tránh những bình luận không đáng có từ cư dân mạng quá khích.

Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý?

Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý?

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