Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý?

Hậu trường 04/09/2022 08:19

Lưu Hương Giang bất ngờ lộ diện sau drama của chồng Hồ Hoài Anh. Có một chi tiết của nữ ca sĩ khiến dân tình không khỏi chú ý.

Mới đây, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã bất ngờ chia sẻ một video đang đi cà phê cùng Lưu Hương Giang kèm theo gửi lời động viên tới em gái. Trong video, bà xã của Hồ Hoài Anh diện đồ kín đáo, đơn giản nhưng thần sắc thoải mái, nhẹ nhõm.

Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý? - Ảnh 1
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã bất ngờ chia sẻ một video đang đi cà phê cùng Lưu Hương Giang kèm theo gửi lời động viên tới em gái - Ảnh: FBNV

Ban đầu, Lưu Hương Giang đang quay mặt ra hướng khác, không biết Lưu Thiên Hương đang quay. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện ra chị gái đang ghi hình mình thì Lưu Hương Giang đã đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi, còn Lưu Thiên Hương vẫn hướng ống kính về phía bóng lưng của Lưu Hương Giang.

Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý? - Ảnh 2
 Lưu Hương Giang đang quay mặt ra hướng khác, không biết Lưu Thiên Hương đang quay - Ảnh: FBNV

Việc Lưu Hương Giang nhanh chóng né tránh ống kính cho thấy nữ ca sĩ vẫn chưa sẵn sàng trở lại mạng xã hội hay showbiz. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn rất mừng khi Lưu Hương Giang vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và luôn được người thân, gia đình bảo vệ sau bao sóng gió.

Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý? - Ảnh 3
Lưu Hương Giang nhanh chóng né tránh ống kính cho thấy nữ ca sĩ vẫn chưa sẵn sàng trở lại mạng xã hội hay showbiz - Ảnh: FBNV

Được biết, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng thuộc diện tình nghi cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi người Anh khi đi nghỉ cùng gia đình tại đảo Majorca (Tây Ban Nha) khiến dư luận quốc tế xôn xao. Lý do là bởi, cùng lúc này, cả hai đang có chuyến đi đến một số nước châu Âu và vừa có mặt tại Tây Ban Nha. Cách đây vài ngày, hai nghệ sĩ cùng từng đăng tải hình ảnh, clip trên mạng xã hội cá nhân chia sẻ về việc đang có mặt tại một sân golf ở đảo Majorca. Riêng Hồ Hoài Anh còn có vợ và các con cùng đi trong chuyến này.

Lưu Hương Giang lần đầu lộ diện sau drama của Hồ Hoài Anh, có một chi tiết khiến dân tình chú ý? - Ảnh 4
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng thuộc diện tình nghi cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi người Anh khi đi nghỉ cùng gia đình tại Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Sau mọi sóng gió, Lưu Hương Giang gần như sống khép kín, cô không khóa tài khoản mạng xã hội nhưng cũng không đăng gì và tất cả bài viết đều khóa bình luận.

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Lưu Hương Giang Lưu Thiên Hương

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