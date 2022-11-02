Diễn viên Hồng Đăng được công chúng đặc biệt chú ý khi vướng tình nghi cưỡng hiếp một cô gái nước ngoài 17 tuổi trong chuyến công tác tại Tây Ban Nha hồi tháng 6. Sau khi được về nước, Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép. Anh cho biết việc không thể trở về nước đúng ngày dự tính là do "sự cố bất khả kháng". Dù chưa chính thức trở lại với dự án nghệ thuật nào mới nhưng có thể thấy sự cố vừa qua dường như không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của Hồng Đăng.

Hồng Đăng vướng vào lùm xùm ở nước ngoài hồi tháng 6 năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Đăng chia sẻ khoảnh khắc đang chơi golf, kèm theo đó dòng trạng thái suy ngẫm về cuộc sống đầy triết lý về việc cám ơn cuộc sống dù trong khoảnh khắc đen đủi nhất.