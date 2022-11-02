Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông trong liveshow của Tuấn Hưng, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý.
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Diễn viên Hồng Đăng được công chúng đặc biệt chú ý khi vướng tình nghi cưỡng hiếp một cô gái nước ngoài 17 tuổi trong chuyến công tác tại Tây Ban Nha hồi tháng 6. Sau khi được về nước, Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép. Anh cho biết việc không thể trở về nước đúng ngày dự tính là do "sự cố bất khả kháng". Dù chưa chính thức trở lại với dự án nghệ thuật nào mới nhưng có thể thấy sự cố vừa qua dường như không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của Hồng Đăng.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Đăng chia sẻ khoảnh khắc đang chơi golf, kèm theo đó dòng trạng thái suy ngẫm về cuộc sống đầy triết lý về việc cám ơn cuộc sống dù trong khoảnh khắc đen đủi nhất.
Từ sau khoảng thời gian im ắng sau biến cố xảy ra, nam diễn viên gần như không lộ diện trước truyền thông mà chỉ có những chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đời thường thể hiện cuộc sống dường như không có quá nhiều xáo trộn. Đặc biệt nam diễn viên liên tục có những chia sẻ triết lý, trải đời về cuộc sống.
Gần đây, Hồng Đăng mới tham gia đêm liveshow của Tuấn Hưng. Anh vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng bà xã và thoải mái tương tác cùng dàn khách mời.
Tuy nhiên được biết nam diễn viên từ chối trả lời truyền thông về sự xuất hiện này mà hẹn lại sẽ giao lưu thêm với truyền thông vào một dịp khác.