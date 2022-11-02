Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết'

Hậu trường 02/11/2022 09:05

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông trong liveshow của Tuấn Hưng, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý.

Diễn viên Hồng Đăng được công chúng đặc biệt chú ý khi vướng tình nghi cưỡng hiếp một cô gái nước ngoài 17 tuổi trong chuyến công tác tại Tây Ban Nha hồi tháng 6. Sau khi được về nước, Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép. Anh cho biết việc không thể trở về nước đúng ngày dự tính là do "sự cố bất khả kháng". Dù chưa chính thức trở lại với dự án nghệ thuật nào mới nhưng có thể thấy sự cố vừa qua dường như không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của Hồng Đăng.

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 1
Hồng Đăng vướng vào lùm xùm ở nước ngoài hồi tháng 6 năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Đăng chia sẻ khoảnh khắc đang chơi golf, kèm theo đó dòng trạng thái suy ngẫm về cuộc sống đầy triết lý về việc cám ơn cuộc sống dù trong khoảnh khắc đen đủi nhất.

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 2

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 3

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 4
Hồng Đăng chia sẻ khoảnh khắc chơi golf cùng trạng thái đầy triết lý - Ảnh: FBNV

Từ sau khoảng thời gian im ắng sau biến cố xảy ra, nam diễn viên gần như không lộ diện trước truyền thông mà chỉ có những chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đời thường thể hiện cuộc sống dường như không có quá nhiều xáo trộn. Đặc biệt nam diễn viên liên tục có những chia sẻ triết lý, trải đời về cuộc sống.

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 5
Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường - Ảnh: FBNV

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 6

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 7
Hồng Đăng cũng thường chia sẻ trạng thái đầy triết lý - Ảnh: FBNV

Gần đây, Hồng Đăng mới tham gia đêm liveshow của Tuấn Hưng. Anh vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng bà xã và thoải mái tương tác cùng dàn khách mời.

Sau lần đầu lộ diện trước truyền thông, Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới gây chú ý về 'sự sống và cái chết' - Ảnh 8
Hồng Đăng trong liveshow của Tuấn Hưng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên được biết nam diễn viên từ chối trả lời truyền thông về sự xuất hiện này mà hẹn lại sẽ giao lưu thêm với truyền thông vào một dịp khác.

Lãnh đạo VTV lên tiếng về trường hợp của Hồng Đăng và Phương Oanh 'những nghệ sĩ được đóng phim của VTV phải có thiện cảm từ công chúng và không vi phạm pháp luật'

Lãnh đạo VTV lên tiếng về trường hợp của Hồng Đăng và Phương Oanh 'những nghệ sĩ được đóng phim của VTV phải có thiện cảm từ công chúng và không vi phạm pháp luật'

Khi được hỏi về việc việc ồn ào của một số diễn viên gần đây, nhiều khán giả băn khoăn muốn biết VTV có quy định nào về việc mời diễn viên đóng phim VTV hay trường hợp nào sẽ bị cấm sóng, lãnh đạo đã lên tiếng về trường hợp này.

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Từ khóa:   Hồng Đăng diễn viên Hồng Đăng vbiz

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