'Nối gót' Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng, thêm một nhân vật cũng bị ảnh hưởng sự nghiệp nghiêm trọng sau ồn ào?

Những ồn ào vừa qua, ngoài Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, còn một nhân vật nữa cũng bị ảnh hưởng sự nghiệp nghiêm trọng.

Thời gian qua ồn ào của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tại nước ngoài trở thành chủ đề bàn tán của khắp các diễn đàn mạng xã hội. Theo đó ngày 1-7, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin ‘một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam’ bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha). Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị nhiều người réo tên do đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại đây. Bên cạnh đó kẻ từ khi thông tin được lan truyền, cả hai người đều im lặng và khóa trang cá nhân cũng như không phản hồi bất cứ thông tin nào. Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị tình nghi hiếp dâm một cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Mới đây khi Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước, cơ quan chủ quản đã yêu cầu hai nam nghệ sĩ trình diện và giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép. Hiện cả hai nam nghệ sĩ đã giải trình với cơ quan chủ quản và gửi lời xin lỗi, tuy nhiên những thông tin về vụ việc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong sự việc lần này, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai nhân vật chính và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhận nhiều lời phán xét từ cư dân mạng cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, ngoài Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, còn một nhân vật nữa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau ồn ào, đó chính là Anh Đào - bà xã của Hồng Đăng.

Anh Đào - vợ của Hồng Đăng cũng bị ảnh hưởng sự nghiệp sau ồn ào - Ảnh: FBNV Kể từ khi ồn ào xảy ra, Anh Đào bị nhiều thành phần tràn vào bình luận khiếm nhã tại trang cá nhân, cô thậm chí phải khóa bình luận tài khoản facebook và chỉ mở lại thời gian ngắn gần đây. Anh Đào vẫn bị nhiều người soi mói, thậm chí có người còn đến quán ăn của Anh Đào để xem động thái bà xã Hồng Đăng - Ảnh minh họa: FBNV Tuy nhiên dù ồn ào đã xảy ra được một thời gian nhưng Anh Đào vẫn bị nhiều người soi mói, thậm chí có người còn đến quán ăn của Anh Đào để xem động thái bà xã Hồng Đăng. Dù không nổi tiếng như Hồng Đăng nhưng Anh Đào được đánh giá là người phụ nữ của gia đình. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Hồng Đăng và các con lên trang cá nhân khiến dân tình ngưỡng mộ và ghen tỵ.

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