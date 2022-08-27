Sự nghiệp Hồng Đăng rơi vào “ngõ cụt” hậu ồn ào, vợ nam diễn viên đăng đàn cầu mong 1 điều duy nhất khiến CĐM không khỏi xót xa

Hậu trường 27/08/2022 19:28

Giữa lúc sự nghiệp của Hồng Đăng chưa biết đi về đâu hậu bê bối ở trời Tây thì động thái của vợ nam diễn viên lại khiến cư dân mạng xôn xao.

Thời gian qua ồn ào của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tại nước ngoài trở thành chủ đề bàn tán của khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh liên tục bị réo tên trên các phương tiện truyền thông và trở thành nóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cả hai bị cáo buộc h.i.ế.p dâm thiếu nữ 17 tuổi tại Tây Ban Nha.

Sự nghiệp Hồng Đăng rơi vào “ngõ cụt” hậu ồn ào, vợ nam diễn viên đăng đàn cầu mong 1 điều duy nhất khiến CĐM không khỏi xót xa - Ảnh 1
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh (Ảnh: Thanh Niên)

Có thể nói, kể từ khi xảy ra ồn ào tại Tây Ban Nha, mọi động thái của Hồng Đăng và người thân gia đình anh đều được cư dân mạng quan tâm. Trong khi bà xã Hồ Hoài Anh là ca sĩ Lưu Hương Giang “biến mất” khỏi mạng xã hội thì vợ Hồng Đăng vẫn rất tích cực chia sẻ các bài viết liên quan đến công việc kinh doanh, thỉnh thoảng cô đi chùa để tâm thanh tịnh.

Sự nghiệp Hồng Đăng rơi vào “ngõ cụt” hậu ồn ào, vợ nam diễn viên đăng đàn cầu mong 1 điều duy nhất khiến CĐM không khỏi xót xa - Ảnh 2
Đến nay Lưu Hương Giang vẫn chưa có động thái sau bê bối của Hồ Hoài Anh(Ảnh: FC Lưu Hương Giang)

Mới đây, vào ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch, bà xã Hồng Đăng - Anh Đào đã đăng tải bức ảnh lọ hoa hồng do chính tay cô tự cắm, cầu mong 1 ngày mới hạnh phúc, tháng mới vạn sự bình an. Cụ thể, Anh Đào chia sẻ: 

“Một đóa hoa cho ngày mới hạnh phúc, một lời chúc cho vạn sự bình an. Mẹ nhím chúc cả nhà tháng mới hoan hỉ nha”.

Sự nghiệp Hồng Đăng rơi vào “ngõ cụt” hậu ồn ào, vợ nam diễn viên đăng đàn cầu mong 1 điều duy nhất khiến CĐM không khỏi xót xa - Ảnh 3
Bà xã Hồng Đăng đã đăng tải bức ảnh lọ hoa hồng do chính tay cô tự cắm, cầu mong 1 ngày mới hạnh phúc. (Ảnh: FB Anh Đào)

Qua những lời nói và hành động của bà xã nam diễn viên, cư dân mạng lại cảm thấy xót xa cho Anh Đào. Đứng trước dư luận xã hội, vợ Hồng Đăng vẫn thể hiện thái độ lạc quan, cố gắng tự tạo niềm vui cho bản thân bằng những việc nhỏ hằng ngày

Dù không trực tiếp nhắc đến sự việc ồn ào vừa qua của Hồng Đăng nhưng ai nấy đều mong Anh Đào có thể nhẹ lòng với chuyện của chồng và sống cuộc sống an nhiên, vui vẻ. Dưới bài đăng của bã xã Hồng Đăng, cư dân mạng gửi lời chúc tốt lành cho Anh Đào:

“Chúc chị 1 tháng mới phát lộc, vui vẻ và anh yên ạ”

“Chúc em tháng mới vui vẻ bình an, gia đình hạnh phúc, đắc tài đắc lộc”

Sự nghiệp Hồng Đăng rơi vào “ngõ cụt” hậu ồn ào, vợ nam diễn viên đăng đàn cầu mong 1 điều duy nhất khiến CĐM không khỏi xót xa - Ảnh 4

Nhiều người nhận xét, vợ Hồng Đăng là người rất khéo léo, hiểu chuyện bởi lẻ sau khi chồng về nước hậu bê bối Anh Đào cùng Hồng Đăng đã bị bắt gặp đi cà phê cùng nhau, vợ nam diễn viên vẫn trò chuyện và không có thái độ khác lạ với chồng.

Chồng dính bê bối chấn động: Lưu Hương Giang bị liên lụy nặng nề vì ồn ào của Hồ Hoài Anh, bà xã Hồng Đăng liên tục gặp may, mừng rỡ báo tin vui

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Cùng có chồng dính bê bối chấn động ở trời Âu, nhưng Lưu Hương Giang và vợ Hồng Đăng lại có kết cục khác nhau.

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