Hồng Đăng tiếp tục chia sẻ ảnh bản thân sau 2 tháng 'ở ẩn', mượn nhạc Đen Vâu suy ngẫm về cuộc đời

Vào sáng 9/9, Hồng Đăng tiếp tục chia sẻ hình ảnh bản thân lên MXH sau hơn 2 tháng "ở ẩn". Khoe khoảnh khắc bảnh bao đi du lịch, nam diễn viên cũng có những chiêm nghiệm về cuộc đời.

Mới đây, vào sáng 9/9, Hồng Đăng tiếp tục chia sẻ hình ảnh bản thân lên MXH sau hơn 2 tháng "ở ẩn". Khoe khoảnh khắc bảnh bao đi du lịch, nam diễn viên cũng có những chiêm nghiệm về cuộc đời. Hồng Đăng tiếp tục chia sẻ ảnh trong chuyến đi chơi sau 2 tháng ở ẩn - Ảnh: FBNV

Do khóa bình luận nên chỉ có những người thân quen mới có thể bình luận được vào bài viết của nam diễn viên. Đa phần là những bình luận động viên nam diễn viên nhanh chóng vượt qua tiêu cực từ những ồn ào vừa qua. Nhiều người để lại bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào ngày 7/9, nam diễn viên Thương Ngày Nắng Về đánh dấu sự quay lại bằng việc chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng hội bạn thân.

Hình ảnh 'đi phượt' được chia sẻ trước đó đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên - Ảnh: FBNV Trong ảnh, Hồng Đăng lái motor đi "phượt". Nam diễn viên cũng có giây phút thư giãn, thoải mái bên những người bạn. Cuối tháng 6/2022, Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến công tác đến Tây Ban Nha. Đi cùng Hồng Đăng còn có gia đình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, hai nam nghệ sĩ bất ngờ nhận được quan tâm khi bị réo tên trong vụ cưỡng hiếp nữ du khách 17 tuổi. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị gọi tên trong vụ cưỡng hiếp một nữ du khách tại nước ngoài - Ảnh: Internet Khi vướng lùm xùm, Hồng Đăng đã khóa trang cá nhân. Bà xã và người thân của anh giữ im lặng, từ chối chia sẻ ồn ào về nam diễn viên. Ngày 7/8, Hồng Đăng mới có thể trở về nước. Anh phải lên Nhà hát Kịch Hà Nội làm báo cáo giải trình về sự việc vừa qua.

Phản ứng của bà xã và netizen khi Hồng Đăng tuyên bố đanh thép 'đi thật xa để trở về' Sau hơn 2 tháng vướng bê bối cùng Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã chính thức tái xuất mạng xã hội. Động thái mới của anh nhận về phản ứng khá tốt từ cộng đồng mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-dang-tiep-tuc-chia-se-anh-ban-than-sau-2-thang-o-an-muon-nhac-den-vau-suy-ngam-ve-cuoc-doi-500902.html