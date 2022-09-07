Hồng Đăng khoe ảnh đầu tiên sau 2 tháng "ở ẩn" vì vướng ồn ào ở Tây Ban Nha: "Đi thật xa để trở về"

Hồng Đăng có động thái đầu tiên trên Facebook cá nhân sau khi trở về từ Tây Ban Nha.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ khi nam diễn viên Hồng Đăng đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình sau khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng" vì ồn ào ở Tây Ban Nha. Cụ thể, vào chiều 7/9, Hồng Đăng chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng hội bạn thân trên trang cá nhân. Theo đó, Hồng Đăng đăng tải hình ảnh anh lái motor đi "phượt" kèm chú thích: "Đi thật xa để trở về". Hồng Đăng khoe ảnh đầu tiên sau 2 tháng "ở ẩn" vì vướng ồn ào ở Tây Ban Nha. (Ảnh: FB Hồng Đăng)

Trong hình ảnh chia sẻ, có thể nhìn thấy nam diễn viên đã tận hưởng những giây phút thư giãn, thoải mái bên những người bạn. Hậu bê bối ở Tây Ban Nha, đây là bài đăng đầu tiên của nam diễn viên trên Facebook cá nhân sau 2 tháng "im hơi lặng tiếng" khi vướng ồn ào. Hồng Đăng chia sẻ khoảnh khắc thư giãn cùng những người bạn hậu bê bối trời Tây. (Ảnh: FB Hồng Đăng) Phía dưới bài viết, rất nhiều khán giả và người hâm mộ đã gửi đến Hồng Đăng những lời động viên, hỏi han sức khỏe của nam diễn viên. Đa phần đều bày tỏ sự an tâm khi nhìn thấy những hình ảnh hiện tại của anh. Bởi lẽ, những người quan tâm và yêu quý anh đều hy vọng anh “trong sạch” để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cống hiến những vai diễn để đời. Về phía Hồng Đăng, anh cũng vui vẻ tương tác, đáp lại những lời hỏi thăm từ phía bạn bè, đồng nghiệp.

Tính đến hiện tại, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày Hồng Đăng đến Nhà hát Kịch Hà Nội để trình diện, giải trình về việc tự ý đi nước ngoài không xin phép ban lãnh đạo cùng ồn ào bị cáo buộc h.i.ế.p dâm thiếu nữ 17 tuổi tại Tây Ban Nha. Liên quan đến vụ việc của Hồng Đăng, sau khi trình diện với Nhà hát kịch Hà Nội, ban lãnh đạo của cơ quan này đã đưa ra thông báo như sau: “Căn cứ vào các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành.”

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-dang-khoe-anh-dau-tien-sau-2-thang-o-an-vi-vuong-on-ao-o-tay-ban-nha-di-that-xa-de-tro-ve-500417.html