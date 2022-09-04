Hồng Đăng vừa nhận tin vui được “xử nhẹ tay” từ Nhà Hát Kịch Hà Nội, bà xã nam diễn viên liền làm 1 điều, tỏ rõ thái độ giữa lùm xùm của chồng

Trở về nước an toàn sau 1,5 tháng mắc kẹt vì ồn ào chấn động ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã trình diện với cơ quan chủ quản Nhà Hát Kịch. Mới đây, vào ngày 3/9, thông tin từ Tiền Phong cho biết Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã trả lời báo chí về việc xử lý viên chức diễn viên Hồng Đăng việc đi nước ngoài chưa xin phép.

Cụ thể, việc nam diễn viên Lê Hồng Đăng chưa làm đơn xin phép khi đi nước ngoài hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-NHK ngày 14/01/2019, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo Điều 16 Luật Viên chức năm 2010.

Theo đó, dựa theo công văn chỉ đạo số 2888/SVHTT-TCPC ngày 26/8/2022 của Sở Văn hóa và Thể thaoHà Nội, NSND Trung Hiếu đã công bố về thông tin về việc xử lý viên chức, diễn viên Hồng Đăng.

Dẫu vậy, dựa theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ, Hồng Đăng lại thuộc trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

NSND Trung Hiếu thông tin: “Căn cứ vào các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”

Như vậy, việc phía Giám Đốc Nhà Hát Kịch xét trường hợp của Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật cũng là 1 tin vui cho nam diễn viên trong lúc chờ kết quả điều tra cuối cùng.

Giám Đốc Nhà Hát Kịch xét trường hợp của Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật cũng là 1 tin vui cho nam diễn viên. (Ảnh: Hồng Đăng)

Hồng Đăng đang đối diện với lùm xùm lớn nhất sự nghiệp nhưng bà xã anh là Anh Đào vẫn không hề suy sụp mà còn thể hiện tinh thần lạc quan. Trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng cũng liên tục thể hiện tinh thần tích cực, vui vẻ, thậm chí còn đẩy mạnh tập trung cho công việc kinh doanh.

Hồng Đăng đang đối diện với lùm xùm lớn nhất sự nghiệp nhưng bà xã anh vẫn không hề suy sụp mà còn thể hiện tinh thần lạc quan. (Ảnh: FB Anh Đào)

Mới đây nhất, vào ngày 2/9 trên trang cá nhân của mình, bà xã Hồng Đăng đã chia sẻ hình ảnh vô cùng xinh đẹp, vui vẻ, tràn đầy sức sống. Theo đó, có 1 tài khoản bình luận dưới bài đăng: “Cứ luôn nở nụ cười trên môi Chị nhé!”, bà xã Hồng Đăng liền khẳng định: “Nhất trí em mình!”.

Bà xã Hồng Đăng vui vẻ trả lời bình luận của CĐM giữa lùm xùm của chồng. (Ảnh: FB Anh Đào)

Có thể thấy, không chỉ là 1 người tích cực, Anh Đào còn là một người phụ nữ yêu bản thân và luôn hoàn thiện từng ngày. Cũng chính vì điều này mà Anh Đào chính là hậu phương vững chắc của Hồng Đăng giữa ồn ào.