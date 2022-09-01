Bã xã Hồng Đăng khoe tin vui trong lúc chồng bị chặn đứng sự nghiệp, Hồ Hoài Anh vừa nhận kỷ luật hậu bê bối trời Tây

Hậu trường 01/09/2022 21:12

Hồ Hoài Anh vừa bị nhận kỷ luật, vợ Hồng Đăng lại sung sướng khoe tin vui giữa scandal của chồng

Mới đây, thông tin từ Thanh Niên, Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã nhất trí hình thức kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh là cảnh cáo, trừ thi đua, sẽ tiếp tục cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha.

Bã xã Hồng Đăng khoe tin vui trong lúc chồng bị chặn đứng sự nghiệp, Hồ Hoài Anh vừa nhận kỷ luật hậu bê bối trời Tây - Ảnh 1
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã nhất trí hình thức kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh là cảnh cáo (Ảnh: Thanh Niên)

Về phía Hồng Đăng, hiện tại cơ quan chủ quản là Nhà hát Kịch Hà Nội chưa đưa ra hình thức kỷ luật nào cho nam diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của Hồng Đăng dường như bị "đóng băng" sau bê bối chấn động ở Tây Ban Nha. Chính vì vậy, rất nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào những hoạt động của bà xã Hồng Đăng trên trang cá nhân.

Bã xã Hồng Đăng khoe tin vui trong lúc chồng bị chặn đứng sự nghiệp, Hồ Hoài Anh vừa nhận kỷ luật hậu bê bối trời Tây - Ảnh 2
Hiện tại cơ quan chủ quản là Nhà hát Kịch Hà Nội chưa đưa ra hình thức kỷ luật nào cho nam diễn viên Hồng Đăng. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong lúc chồng bị chặn đứng mất sự nghiệp, bà xã Hồng Đăng liên tục tiết lộ tình trạng chứng tỏ vô cùng bận rộn. Cụ thể, mới đây bà xã Hồng Đăng – Anh Đào đăng tải bức hình ảnh về quán bún riêu của mình được rất nhiều khách hàng ủng hộ với dòng trạng thái: “Cứ lượn lờ trên facebook là lại thấy hình ảnh thân quen. “Được các chị em luôn ủng hộ như vậy còn gì sung sướng hơn chứ.. Mà em phải công nhận các thước ảnh khách chụp đẹp hơn em chụp rất nhiều đấy ạ..Thank”

Bã xã Hồng Đăng khoe tin vui trong lúc chồng bị chặn đứng sự nghiệp, Hồ Hoài Anh vừa nhận kỷ luật hậu bê bối trời Tây - Ảnh 3
Bà xã Hồng Đăng sung sướng khoe tin vui về công việc kinh doanh thuận lợi. (Ảnh: FB Anh Đào)

Đáng chú ý, vợ Hồng Đăng Anh còn vô tình tiết lộ điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng cạn kiệt pin vì quá đắt hàng. Theo đó, một khán giả đã để lại bình luận dưới bài đăng của vợ nam nghệ sĩ là: “Máy sắp hết pin rồi cô ơi, sạc máy để phục vụ nhận đơn nào cô ơi!”, đáp lại lời nhắc nhở của dân tình bà xã Hồng Đăng khoe khéo việc mình vô cùng bận rộn: “Haha cô không để ý đó. Mà máy lúc nào cũng trong tình trạng cạn pin chị ạ!”

Bã xã Hồng Đăng khoe tin vui trong lúc chồng bị chặn đứng sự nghiệp, Hồ Hoài Anh vừa nhận kỷ luật hậu bê bối trời Tây - Ảnh 4

Có thể thấy, trong khi bà xã Hồ Hoài Anh là Lưu Hương Giang dường như “biến mất” khỏi mạng xã hội thì Anh Đào – vợ Hồng Đăng vẫn rất tích cực chia sẻ các bài viết liên quan đến công việc kinh doanh, thỉnh thoảng cô đi chùa để tâm thanh tịnh.

Bã xã Hồng Đăng khoe tin vui trong lúc chồng bị chặn đứng sự nghiệp, Hồ Hoài Anh vừa nhận kỷ luật hậu bê bối trời Tây - Ảnh 5
Hồng Đăng và bã xã Anh Đào. (Ảnh: FB Anh Đào)

Theo đó, dường như vụ lùm xùm của Hồng Đăng không hề có bất cứ ảnh hưởng nào tới việc kinh doanh của vợ mà ngược lại còn có tác dụng ngược khiến cho sự nghiệp kiếm tiền của Anh Đào ngày càng một lên hương, thậm chí hậu ồn ào của chồng còn đẩy mạnh sự tập trung của bã xã Hồng Đăng cho công việc kinh doanh.

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