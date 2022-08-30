Mạnh Trường “nằm không cũng dính đạn”, hết vạ lây vụ Hồng Đăng lại bị kéo vào drama của Phương Oanh và Shark Bình

Mạnh Trường bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình.

Mới đây, sau khi trở về từ chuyến du lịch trời Tây cùng vợ, nam diễn viên Mạnh Trường đã khoe hình ảnh nam tính của mình ở trên trang cá nhân. Theo đó, diễn viên Hương Vị Tình Thân chú thích hài hước rằng mình được khen như trai 18 tuổi sau khi make up. Mạnh Trường dí dởm viết: "Make up xong các em bảo nhìn anh như trai 18 ý, tôi còn không tin cho đến khi ngắm mình trong gương"

Mạnh Trường khỏe ảnh "tự sướng" sau hậu đài. (Ảnh: FB Mạnh Trường) Nhiều khán giả khen ngợi sự đẹp trai của nam diễn viên dưới bài viết của Mạnh Trường, tuy nhiên, cũng không ít khán giả nhắc đến nữ diễn viên Phương Oanh và ồn ào tình ái của cô gần đây với Shark Bình. Nói về vấn đề trên, bởi lẻ Mạnh Trường từng là bạn diễn ăn ý với Phương Oanh, vì vậy nam diễn viên cũng bị ảnh hưởng bởi lùm xùm của đồng nghiệp, khi nhận về nhiều bình luận ẩn ý về ồn ào của Phương Oanh. Mạnh Trường “nằm không cũng dính đạn”, bị kéo vào drama của Phương Oanh và Shark Bình (Ảnh: Bình luận trên FB Mạnh Trường)

Còn nhớ vào năm 2021, Phương Oanh và Mạnh Trường từng là cặp đôi hot nhất màn ảnh phim truyền hình VTV khi vào vai cặp đôi yêu nhau trong phim "Hương Vị Tình Thân". Theo đó, nhân vật Phương Nam do Phương Oanh thủ vai có 1 tình yêu sóng gió nhưng không kém phần thú vị với ‘Shark Long’ (Mạnh Trường đóng). Từ phim ra tới đời thực, khá trùng hợp vì mới đây ở ngoài đời Phương Oanh cũng vừa gây chấn động khi lộ hình ảnh tình tứ với ‘Shark Bình’. Phương Oanh và Mạnh Trường từng là cặp đôi hot nhất màn ảnh VTV.(Ảnh: cắt từ phim) Bê bối ở Tây Ban Nha của Hồng Đăng, Mạnh Trường bị khán giả chú ý hơn về cuộc sống đời tư. (Ảnh: FC Mạnh Trường) Trước đây không lâu, vì bê bối ở Tây Ban Nha của Hồng Đăng, Mạnh Trường "nằm không cũng dính đạn" bị khán giả chú ý hơn về cuộc sống đời tư. Tuy nhiên, nam diễn viên đã minh chứng mình là người chồng đầy yêu thương và trách nhiệm. Theo đó, Mạnh Trường đưa vợ bầu đi du lịch ở trời Âu như 1 món quà trước thời gian lâm bồn khiến ai nấy không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ.

Hậu tuyên bố chắt lọc bạn bè giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, Phương Oanh tiếp tục có động thái gây chú ý giữa "tâm bão" tình cảm Khi những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với Shark Bình đang nhận được sự quan tâm của dư luận, Phương Oanh tiếp tục có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-truong-nam-khong-cung-dinh-dan-het-va-lay-vu-hong-dang-lai-bi-keo-vao-drama-cua-phuong-oanh-va-shark-binh-497368.html