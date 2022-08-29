Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con”

Hậu trường 29/08/2022 20:02

Sau ồn ào chuyện tình cảm, vợ cũ Shark Bình đã quay lại cuộc sống hằng ngày. Dòng tâm sự của nữ doanh nhân khiến ai nấy cũng đồng cảm.

Mạng xã hội những ngày gần đây liên tục bàn tán xôn xao về thông tin diễn viên Phương Oanh đang hẹn hò Shark Bình. Nữ diễn viên phim "Quỳnh búp bê" cũng đã khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình vẫn độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Điều đáng nói, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ của Shark Bình lại khẳng định cả hai chưa ly hôn khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con” - Ảnh 1
Doanh Nhân Đào Lan Hương - Shark Bình - Phương Oanh vướng vào tam giác tình cảm. (Ảnh: Bí mật Showbiz)

Doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định: "Khi tòa án chưa giải quyết thì chưa có gì là chính thức. Về mặt pháp lý tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chúng tôi vẫn đang là vợ chồng. Nếu phải ly hôn thì tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con của tôi".

Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con” - Ảnh 2
Hậu ồn ào chuyện tình cảm, doanh nhân Đào Lan Hương đã quay lại cuộc sống hàng ngày.(Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Vụ việc đang khiến dân mạng liên tục xôn xao bàn tán, thắc mắc rằng đơn thuận tình ly hôn mà Shark Bình đề cập có được chấp nhận. Sau lùm xùm chuyện "bùng binh" tình cảm với Phương Oanh, mới đây doanh nhân Đào Lan Hương đã quay lại cuộc sống hàng ngày.

Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con” - Ảnh 3
Nhiều khán giả đồng cảm với vợ "cũ" Shark Bình Ảnh: FB Đào Lan Hương)
Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con” - Ảnh 4
 Doanh nhân Đào Lan Hương gửi lời cảm ơn tới mọi người đã động viên tinh thần cô trong suốt những ngày qua. (Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Cụ thể, trên trang cá nhân, cô chia sẻ việc đang bắt đầu dự án mới. Nhiều khán giả gửi lời động viên tới nữ doanh nhân: "Một người phụ nữ vừa xinh gái vừa thông minh giỏi giang. Rất tuyệt vời", "Thương chị",... 

Đáp lại những tình cảm, yêu thương chia sẻ của mọi người vợ "cũ" Shark Bình tâm sự: "Đứng dậy và tiến lên, có gia đình bạn bè luôn ở bên. Việc khác xác định sẽ hoàn toàn vì 3 mẹ con, không nên phiền mọi người nữa. Cảm ơn các bạn mình biết sẽ rất mệt mỏi".

Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con” - Ảnh 5
Doanh nhân Đào Lan Hương người phụ nữ thép đồng hành cùng Shark Bình.(Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Nói về cuộc hôn nhân viên mãn của shark Bình và người vợ "tào khang" là nữ doanh nhân doanh nhân Đào Lan Hương - một trong những nữ doanh nhân quyền lực trên thương trường. Sau bao năm chung sống, họ có với nhau 3 người con cùng một gia đình hạnh phúc. Shark Bình cũng từng nhận định, chính gia đình là bệ phóng giúp anh đạt được những thành công như hiện tại bởi vậy anh luôn yêu và trân trọng vợ con. 

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai”

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai”

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