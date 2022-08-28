Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê”

Hậu trường 28/08/2022 17:30

Dù đang gây tranh cãi về chuyện “bùng binh tình ái” giữa Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, nhưng không thể phủ nhận ngay từ nhỏ Phương Oanh đã sở hữu những nét đẹp trời phú.

Nhiều giờ vừa qua, showbiz Việt được dịp xôn xao khi cái tên Phương Oanh được xướng tên rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Câu chuyện nữ diễn viên phim “Quỳnh Búp Bê” trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận sau khi cô và Shark Bình (ông chủ tập đoàn NextTech) có những hình ảnh thân mật nơi công công cộng và công khai hẹn hò. Tuy nhiên, chuyện Shark Bình đã có vợ, thậm chí người trong cuộc chưa chính thức ly hôn đã trở thành tin chấn động.

Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 1

Mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh trở thành tâm điểm dư luận. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Sau khi scandal nổ ra, mọi thông tin về Phương Oanh được cư dân mạng truy lùng ráo riết. Mới đây nhất, loạt ảnh thời còn đi học của nữ diễn viên được chia sẻ. Vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên của cô khi ấy khiến công chúng ngỡ ngàng.

Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 2
Nhan sắc Phương Oanh "cân" luôn ảnh thẻ. Các nét trên gương mặt cô hài hòa, thanh tú vô cùng xinh đẹp. (Ảnh: Bí mật showbiz)
Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 3
Ngày xưa, Phương Oanh mang vẻ đẹp ngây thơ.(Ảnh: Bí mật showbiz)

 Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 4

Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 5
Vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, nhưng không kém phần đáng yêu của Phương Oanh ngày xưa.(Ảnh: Bí mật showbiz)

 Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 6Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 7

Hiện tại, lùm xùm chuyện tình cảm của Phương Oanh - Shark Bình - Doanh nhân Đào Lan Hương vẫn đang ầm ĩ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bỏ qua mọi ồn ào, thực hư ra sao nhưng loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân khiến cư dân mạng chao đảo. Quả thật, ngắm nhìn dung mạo đẹp như trứng nước thời bé của Phương Oang khó ai mà không dành cho cô sự tán thưởng. Một số bình luận của cư dân mạng:

"Xinh từ bé"

"Xinh thế bảo sao Shark Bình không mê cho được"

"Đúng là đẹp từ bé.... như búp bê"

Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 8
CĐM xuýt xoa xoa trước loạt ảnh thời bé của Phương Oanh (Ảnh: Bình luận CĐM)

 Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê” - Ảnh 9

Khi so sánh hình ảnh hiện tại Phương Oanh với hình ảnh trong quá khứ, nhiều người cho rằng nữ diễn không thay đổi quá nhiều và vẫn giữ được một số vẻ đẹp thuở nhỏ. 

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Thay vì bênh vực doanh nhân Đào Lan Hương, hội “anh hùng bàn phím” đồng loạt “quay xe” khi các trang mạng chia sẻ thêm thông tin bà Đào Lan Hương cũng có mối quan hệ tình cảm bên ngoài khi ly thân với Shark Bình.

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