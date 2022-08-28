Nhiều giờ vừa qua, showbiz Việt được dịp xôn xao khi cái tên Phương Oanh được xướng tên rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Câu chuyện nữ diễn viên phim “Quỳnh Búp Bê” trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận sau khi cô và Shark Bình (ông chủ tập đoàn NextTech) có những hình ảnh thân mật nơi công công cộng và công khai hẹn hò. Tuy nhiên, chuyện Shark Bình đã có vợ, thậm chí người trong cuộc chưa chính thức ly hôn đã trở thành tin chấn động.

Sau khi scandal nổ ra, mọi thông tin về Phương Oanh được cư dân mạng truy lùng ráo riết. Mới đây nhất, loạt ảnh thời còn đi học của nữ diễn viên được chia sẻ. Vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên của cô khi ấy khiến công chúng ngỡ ngàng.

Vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, nhưng không kém phần đáng yêu của Phương Oanh ngày xưa.(Ảnh: Bí mật showbiz)

Hiện tại, lùm xùm chuyện tình cảm của Phương Oanh - Shark Bình - Doanh nhân Đào Lan Hương vẫn đang ầm ĩ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bỏ qua mọi ồn ào, thực hư ra sao nhưng loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân khiến cư dân mạng chao đảo. Quả thật, ngắm nhìn dung mạo đẹp như trứng nước thời bé của Phương Oang khó ai mà không dành cho cô sự tán thưởng. Một số bình luận của cư dân mạng:

"Xinh từ bé"

"Xinh thế bảo sao Shark Bình không mê cho được"

"Đúng là đẹp từ bé.... như búp bê"

CĐM xuýt xoa xoa trước loạt ảnh thời bé của Phương Oanh (Ảnh: Bình luận CĐM)

Khi so sánh hình ảnh hiện tại Phương Oanh với hình ảnh trong quá khứ, nhiều người cho rằng nữ diễn không thay đổi quá nhiều và vẫn giữ được một số vẻ đẹp thuở nhỏ.