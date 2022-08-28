CĐM "quay xe" trước thông tin vợ "cũ" Shark Bình có "bồ nhí", quen trai trẻ: “Ông ăn chả thì bà ăn nem”

Những ngày gần đây mạng xã hội bùng nổ trước hình ảnh Shark Bình và diễn viên Phương Oanh hẹn hò, chuyện không có gì đáng nói bởi Shark Bình được cho là người đã có gia đình với vợ đẹp con ngoan. Tuy nhiên, ngay sau đó vị trí chủ tịch của NextTech cũng đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Đồng thời, ông cũng cho biết mình và người vợ đã kết hôn và ly thân hơn 2 năm nay nên công việc của ông mới là chuyện bình thường, và cũng xác nhận Phương Oanh không phải là người thứ 3 như mọi người mơ ước.

Cuộc ly hôn ầm ĩ nhất ngành công nghệ chính thức gọi tên bộ 3 Shark Bình – Doanh nhân Đào Lan Hương và diễn viên Phương Oanh. (Ảnh minh họa: Internet)

Doanh nhân Đào Lan Hương - vợ "cũ" Shark Bình. (Ảnh minh họa: Internet

Trong khi hội “anh hùng bàn phím” đang tích cực bảo vệ cho đàng gái thì trên các diễn đàn bất ngờ xuất hiện bình luận trái chiều. Một số tài khoản tiết lộ trong chuyện này không bên nào thua bên nào. Xác nhận cặp Shark Bình và bà xã đã ly thân nhiều năm nay, thậm chí tài khoản mạng xã hội này còn khẳng định, vợ "cũ" Shark Bình cũng có mối quan hệ tình cảm bên ngoài. Nghe tới đây, không ít người bày tỏ động thái “quay xe”, thậm chí khen ngợi cách đối diện trước truyền thông của Shark Bình.