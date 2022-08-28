CĐM "quay xe" trước thông tin vợ "cũ" Shark Bình có "bồ nhí", quen trai trẻ: “Ông ăn chả thì bà ăn nem”

Thay vì bênh vực doanh nhân Đào Lan Hương, hội “anh hùng bàn phím” đồng loạt “quay xe” khi các trang mạng chia sẻ thêm thông tin bà Đào Lan Hương cũng có mối quan hệ tình cảm bên ngoài khi ly thân với Shark Bình.
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Những ngày gần đây mạng xã hội bùng nổ trước hình ảnh Shark Bình và diễn viên Phương Oanh hẹn hò, chuyện không có gì đáng nói bởi Shark Bình được cho là người đã có gia đình với vợ đẹp con ngoan. Tuy nhiên, ngay sau đó vị trí chủ tịch của NextTech cũng đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Đồng thời, ông cũng cho biết mình và người vợ đã kết hôn và ly thân hơn 2 năm nay nên công việc của ông mới là chuyện bình thường, và cũng xác nhận Phương Oanh không phải là người thứ 3 như mọi người mơ ước.
Trong khi hội “anh hùng bàn phím” đang tích cực bảo vệ cho đàng gái thì trên các diễn đàn bất ngờ xuất hiện bình luận trái chiều. Một số tài khoản tiết lộ trong chuyện này không bên nào thua bên nào. Xác nhận cặp Shark Bình và bà xã đã ly thân nhiều năm nay, thậm chí tài khoản mạng xã hội này còn khẳng định, vợ "cũ" Shark Bình cũng có mối quan hệ tình cảm bên ngoài. Nghe tới đây, không ít người bày tỏ động thái “quay xe”, thậm chí khen ngợi cách đối diện trước truyền thông của Shark Bình.
Hiện giờ, giữa Shark Bình và vợ Đào Lan Hương vẫn còn nhiều khúc mắc. Cộng đồng mạng liên tục quay xe khi theo dõi công việc. Không biết sau lần quay xe này, thì còn điều gì xảy ra nữa.
"Bởi đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Hôm qua thương cho bà vợ, xúm nhau chửi bồ. Giờ người ta đính chính thì quay xe. Nếu họ sai họ đâu dám mạnh miệng công bố”
“Say xe mà bắt quay xe hoài hơi mệt rồi nha. Nhưng nói gì nói vẫn giữ quyết định không quay xe, đả đảo trà xanh kẻ thứ 3″
“Thôi lại đợi thông tin vậy. Xin lỗi vì hôm qua hơi nghiêng về phía đội chị vợ. Hôm nay quay xe. Xin phép hơi nghiêng về phía anh chồng vậy”.