Trong quá trình tham gia đóng phim, Phương Oanh từng có vai diễn về ‘tiểu tam’ kể cả ‘nạn nhân của ngoại tình’. Cụ thể, trong bộ phim truyền hình “Nàng dâu order”, Phương Oanh vào vai người phụ nữ phá hoại gia đình người khác.

Đáng chú ý, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, vai diễn của cô chạm vào vấn đề nhức nhối của phụ nữ đó là “Người thứ ba là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình và luôn bị khinh ghét”. Cô cho biết thêm do không có sự cảm thông, đồng điệu về tâm hồn với nhân vật nên các cảnh quay người thứ ba khóc để tỏ ra đáng thương trở nên vô cùng áp lực.

Trong một bài phỏng vấn khác, khi được hỏi quan điểm về "tiểu tam" và "trà xanh", Phương Oanh cho hay nếu “tiểu tam” mà đến với mục đích cướp và lợi dụng thì là vấn đề đáng lên án. Tuy nhiên, cũng có mối quan hệ nó không như thế mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Khi đóng nạn nhân của chuyện ngoại tình trong phim “Ngược chiều nước mắt”, Phương Oanh cho biết khi phát hiện ra chồng có nhân tình và người đó lại ngang nhiên muốn khiêu chiến giành giật chồng mình thì người phụ nữ nào cùng sẽ bức xúc, đối với quan điểm cô thì thông cảm được với vấn đề ngoại tình, quan trọng cách cư xử mỗi người có làm ảnh hưởng đến cuộc sống, con cái. Cô cũng nói thêm mình sẽ sẵn sàng rút lui nhường hạnh phúc để nhận lấy đau khổ về mình nếu người phụ nữ đó đàng hoàng. Còn nếu người đó trơ tráo cô không còn gì để nói. Cô còn khẳng định mình sẽ không bao giờ đánh ghen.

Vai 'nạn nhân' của Phương Oanh trong 'Ngược chiều nước mắt' - Ảnh: Internet

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Chuyện tình tay ba gây lùm xùm mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: Internet

Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba” kèm theo đó, Shark Bình cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Tuy nhiên, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ Shark Bình đã lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.