Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai”

Hậu trường 29/08/2022 09:06

Không bàn về chuyện đúng sai trong scandal của Phương Oanh – Shark Bình, từng phải đau đầu khi chồng có 'người thứ ba', vợ cũ Lâm Vinh Hải chỉ nhắn gửi đôi lời đến chị em phụ nữ khiến ai cũng xuýt xoa.

Những ngày vừa qua, dân tình được dịp bàn tán xôn xao khi những hình ảnh diễn viên Phương Oanh hẹn hò Shark Bình bị rò rỉ. Sau đó, Phương Oanh cũng đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận cô và nam doanh nhân đang tìm hiểu. Đồng thời, Phương Oanh khẳng định: "Thông tin tôi là người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác là tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng danh dự, cuộc sống của tôi".

Trong khi hai nhân vật chính xác nhận đã độc thân khi đến với nhau thì vợ của nam doanh nhân lại khẳng định họ vẫn còn là vợ chồng trên pháp lí. Dù chưa biết thực hư đúng sai của câu chuyện ra sao nhưng ai nấy đủ ngán ngẩm và mệt mỏi.

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai” - Ảnh 1
MXH được dịp bùng nổ trước scandal của Shark Bình - Phương Oanh và doanh nhân Đào Lan Hương (Ảnh minh họa: Internet)

Giữa tâm bão ồn ào, nhiều sao Việt cũng bày tỏ góc nhìn riêng của mình về vấn đề hôn nhân và tình yêu thông qua trải nghiệm của bản thân. Mới đây nhất, là Lý Phương Châu - vợ cũ Lâm Vinh Hải cho rằng, phụ nữ lựa chọn ra sao thì cũng sai trong mắt mọi người. Thế nên chỉ cần chọn yêu thương bản thân và luôn là chính mình thì mọi chuyện tự khắc tốt.

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai” - Ảnh 2
(Ảnh: FB Lý Minh Châu)

Vợ cũ Lâm Vinh Hả tâm trạng viết: "Phụ nữ dù chọn thế nào cũng đều là sai trong mắt người khác cả. Chọn gia đình, bọn họ sẽ nói bạn không cầu tiến. Dựa vào đàn ông sớm muộn gì cũng thành thiếu phụ lớn tuổi. Nếu chọn sự nghiệp, bọn họ lại nói phụ nữ mạnh mẽ chắc chắn không được hạnh phúc. Làm tốt không bằng gả cho người đàn ông tốt. Đặc biệt là với phụ nữ trên 30 tuổi. Đúng không?

Chọn thế nào cũng là sai. Phụ nữ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Thế chi bằng không chọn thì sẽ không sai, chẳng phải sao. Chỉ cần yêu thương và trân trọng bản thân, hãy luôn là chính mình, không ngừng cầu tiến về mọi mặt, tự tin bước về phía trước. Chẳng cần chọn gì cả, mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ tự đến với bạn".

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai” - Ảnh 3
Vợ cũ Lâm Vinh Hải từng là nạn nhân "người thứ 3" (Ảnh: FB Lý Phương Châu)

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai” - Ảnh 4

Nói về Lý Phương Châu, cô là nữ vũ công khá nổi tiếng trong giới giải trí. Cô còn biết đến là vợ cũ của Lâm Vinh Hải và là người yêu hiện tại của Hiền Sến. Cuộc ly hôn của cô và Lâm Vinh Hải trước đây đặc biệt gây xôn xao dư luận với nghi án người thứ 3. Hiện tại, cả Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đều đã tìm được hạnh phúc mới của mình.

Giữa ồn ào của Shark Bình và Phương Oanh, từng là nạn nhân của “người thứ 3”- vợ cũ Lâm Vinh Hải phán một câu, được chị em đồng tình: “Phụ nữ dù chọn thế nào cũng sai” - Ảnh 5
Lâm Vinh Hải và gia đình nhỏ trước khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. (Ảnh: FB Lý Phương Châu)
Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê”

Sửng sốt trước nhan sắc thanh thuần đẹp từ trong trứng của Phương Oanh, CĐM tấm tắc: “Xinh từ bé bảo sao Shark Bình không mê”

Dù đang gây tranh cãi về chuyện “bùng binh tình ái” giữa Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, nhưng không thể phủ nhận ngay từ nhỏ Phương Oanh đã sở hữu những nét đẹp trời phú.

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Từ khóa:   vợ cũ Lâm Vinh Hải Lý Phương Châu Shark Bình và Phương Oanh nạn nhân của “người thứ 3”

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