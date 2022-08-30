Hậu tuyên bố chắt lọc bạn bè giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, Phương Oanh tiếp tục có động thái gây chú ý giữa "tâm bão" tình cảm

Khi những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với Shark Bình đang nhận được sự quan tâm của dư luận, Phương Oanh tiếp tục có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Những ngày gần đây thông tin về Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện tình cảm khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện tình cảm của cặp đôi gây tranh cãi khi ‘Cá mập’ nói đã đọc thận được 2-3 năm, còn về phía bà xã Shark Bình – Đào Lan Hương lại tuyên bố cả hai chưa hề ly hôn và vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện tình cảm khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. (Ảnh: Bí mất showbiz) Giữa drama tình cảm với Shark Bình, Phương Oanh cho đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mình. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh) Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân, Phương Oanh cho đăng tải đoạn ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mình kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý. Nữ diễn viên viết: “Nếu mình buồn cuộc đời chưa chắc đã bao dung, nhưng nếu mình vui phải chăng cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp đỡ?”.

Ngay khi ồn ào tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình nổ ra, mọi thông tin về nữ diễn viên cũng được khán giả quan tâm. (Ảnh: Cắt từ clip FB Đỗ Phương Oanh) Do nữ diễn viên đã khóa tính năng bình luận sau khi tuyên bố lọc bạn hậu ồn ào nên chỉ có bạn bè mới có thể tương tác với Phương Oanh trên Facebook. Tuy nhiên, bài viết cũng nhận về một lượng tương tác khủng chỉ ít giờ sau khi đăng tải. Nhiều sao Việt như người mẫu Hạ Vy, diễn viên Tú Oanh, Quách Thu Phương… dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Phương Oanh, đồng thời dành cho cô những lời động viên giữa thời điểm vướng ồn ào tình cảm. Có thể nói, ngay khi ồn ào tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình nổ ra, mọi thông tin bí mật về nữ diễn viên cũng được khán giả quan tâm.

Trước đó không lâu, sau khi Shark Bình lên tiếng khẳng định Phương Oanh không phải là người thứ ba, nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" cũng nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến những người yêu thương và bên cạnh mình. "Cảm ơn niềm tin, tình yêu thương, sức mạnh của những người yêu thương Oanh đã dành cho Oanh. Tháng mới tốt lành, bình an nhé ạ!", Phương Oanh chia sẻ. Trước đó, khi drama tình ái nổ ra, nữ diễn viên cho rằng vụ ồn ào tình cảm là dịp để cô lọc bạn bè (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tuyen-bo-chat-loc-ban-be-giua-on-ao-tinh-ai-voi-shark-binh-phuong-oanh-tiep-tuc-co-dong-thai-gay-chu-y-giua-tam-bao-tinh-cam-497316.html