Lãnh đạo VTV lên tiếng về trường hợp của Hồng Đăng và Phương Oanh 'những nghệ sĩ được đóng phim của VTV phải có thiện cảm từ công chúng và không vi phạm pháp luật'

Phương Oanh nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân. Mới đây, nữ diễn viên công khai hẹn hò chủ tịch tập đoàn NextTech – Shark Bình và khẳng định mình là không phải người thứ ba. Ngay sau đó, vợ của Shark Bình đã lên tiếng bác bỏ vì vợ chồng Shark Bình chưa ly hôn. Chuyện của cô gây bão cộng đồng mạng trong thời gian qua. Trước làn sóng chỉ trích và tẩy chay, Phương Oanh vẫn công khai đăng ảnh tình tứ cùng Shark Bình khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Hồng Đăng - Phương Oanh đều được biết đến là những diễn viên có tiếng trong "Vũ trụ VTV" với nhiều series truyền hình ăn khách. Dạo gần đây, cả hai đều vướng phải scandal ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp.

Trước làn sóng dư luận về trường hợp tai tiếng của Hồng Đăng và Phương Oanh, theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, chiều 26/9, bên lề hội nghị triển khai Luật Điện ảnh, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn Đỗ Thanh Hải - nguyên Giám đốc VFC, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Còn về phần Hồng Đăng, anh từng được biết đến là một diễn viên có thực lực của dòng phim truyền hình ở miền Bắc. Anh là gương mặt được khán giả yêu thích qua những vai diễn nặng về tâm lý thuộc dòng phim truyền hình, nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả. Hồi tháng 7, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng nghi vấn hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh tại đảo Majorca - Tây Ban Nha. Ngay sau đó, Hồng Đăng đã nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng, đồng thời cũng bị nhà đài cấm sóng. Hiện tại, dù đã trở về nước nhưng Hồng Đăng vẫn không được sự đón nhận từ công chúng.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - nguyên Giám đốc VFC, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam lên tiếng về trường hợp của Phương Oanh và Hồng Đăng - Ảnh: báo Vietnamnet

Khi được hỏi về việc việc ồn ào của một số diễn viên gần đây, nhiều khán giả băn khoăn muốn biết VTV có quy định nào về việc mời diễn viên đóng phim VTV hay trường hợp nào sẽ bị cấm sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết những nghệ sĩ được đóng phim của VTV đầu tiên phải có thiện cảm từ công chúng và đến thời điểm được chọn đóng phim phải không vi phạm pháp luật.

Thêm vào đó, trong quá trình hoạt động đóng phim, gắn bó với các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam nói chung các diễn viên đó phải có ý thức giữ gìn hình ảnh. "Vì khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia là hình ảnh của bạn có tác động đến công chúng, cả góc độ chuyên môn và cảm xúc của khán giả", ông Hải nói.

Tuy nhiên đây hoàn toàn chỉ là khuyến cáo với các diễn viên, còn khi xảy ra hoặc có vấn đề liên quan đến pháp luật của cá nhân diễn viên đương nhiên Đài truyền hình Việt Nam có những quy định khác để can thiệp ví dụ như dừng sóng hay không cho triển khai phim nữa.

Còn những nghệ sĩ chưa có vi phạm cụ thể hoặc ở mức độ nào đó từng vi phạm nhưng không liên quan đến pháp luật mà chỉ mang tính cảm tính thì quá trình sản xuất vẫn diễn ra bình thường.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nêu quan điểm hiện nay có những ý kiến của cộng đồng mạng nhưng không phải căn cứ của pháp luật, nhiều cảm tính, có những ý kiến chửi bới hay có cách bộc lộ thô lỗ không có nghĩa Đài phải theo mà phải có quan điểm riêng, song mọi việc đều diễn ra trên nguyên tắc phải theo quy định của pháp luật và quy định của Đài truyền hình Việt Nam.

Trước băn khoăn về việc một số diễn viên dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhưng bị số đông khán giả phản đối thì khi tham gia phim của VTV sẽ ảnh hưởng đến phim phát sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ đó hoàn toàn là cảm tính của người làm phim, đội ngũ sản xuất chương trình khi lựa chọn nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình của mình đều có một đơn vị nội dung giám sát (kể cả chương trình tự thực hiện và liên kết).

Hồng Đăng và Phương Oanh tạm không tham gia phim của đài trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về trường hợp của hai diễn viên Hồng Đăng và Phương Oanh, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết thời gian này Hồng Đăng không tham gia phim khi chưa có kết luận của cơ quan pháp luật. Còn Phương Oanh chưa có căn cứ nhưng trong dư luận đang ồn ào nên tại thời điểm hiện nay nữ diễn viên chủ động không nhận lời làm phim.

"Dưới góc độ pháp lý chưa bộc lộ gì và cũng chưa có cơ quan nào đánh giá nhưng Phương Oanh chủ động dừng làm phim từ 1 năm nay", ông Đỗ Thanh Hải nói.