Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai

Hậu trường 23/09/2022 19:38

Sinh nhật 'vua cá Koi' cũng trùng hợp là ngày sinh nhật của diễn viên Phương Oanh. Tuy nhiên, trái ngược với 'vua cá Koi' được vợ công khai thể hiện tình cảm. Phương Oanh lẻ bóng đăng đàn trạng thái than thở về ngày sinh nhật bản thân.

Đám cưới của "vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân từng gây bão mạng xã hội thời gian trước. Đến với người đàn ông "một lần đò" và có con riêng, cuộc hôn nhân của Hà Thanh Xuân từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Vượt qua tất cả, đại gia "vua cá Koi và vợ mới tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai - Ảnh 1
"Vua cá Koi" và vợ trẻ Hà Thanh Xuân - Ảnh: FBNV

Mới đây, Hà Thanh Xuân đăng đàn chúc mừng sinh nhật ông xã Thắng Ngô với dòng trạng thái ngọt như mía lùi. Nữ ca sĩ tâm sự đã tròn 5 tháng cả hai về chung một nhà. Trong quãng thời gian đó, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, bão táp.

Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân đăng đàn chúc mừng sinh nhật ông xã Thắng Ngô với dòng trạng thái ngọt như mía lùi - Ảnh: FBNV

Đáp lại tình cảm của vợ, "vua cá Koi" cho biết cảm nhận sâu sắc tất cả những gì Hà Thanh Xuân dành cho mình, và thấy may mắn khi có được người phụ nữ tuyệt vời này. Bên cạnh đó, nhiều khán giả và người thân quen cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho vua cá Koi.

Sinh nhật 'vua cá Koi' cũng đồng thời trùng ngày sinh nhật của diễn viên Phương Oanh. Tuy nhiên, trái ngược với 'vua cá Koi' được vợ công khai thể hiện tình cảm. Phương Oanh lẻ bóng đăng đàn trạng thái mừng sinh nhật bản thân với lời than thở về tuổi 33 vật vã của mình.

Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai - Ảnh 3
Phương Oanh lặng lẽ đăng đàn trạng thái mừng sinh nhật bản thân với lời than thở về tuổi 33 vật vã của mình - Ảnh: FBNV

Không những thế, cư dân mạng còn ùa vào mỉa mai Phương Oanh thay vì gửi những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp.

Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai - Ảnh 4
Cư dân mạng ùa vào mỉa mai Phương Oanh - Ảnh Chụp màn hình

Được biết, thời gian vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi công khai đang hẹn hò, bất chấp việc doanh nhân giàu có chưa ly hôn vợ là doanh nhân Đào Lan Hương.

Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai - Ảnh 5
Phương Oanh công khai tình tứ cùng Shark Bình - Ảnh: Internet

Dù nhận phải sự chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội nhưng Phương Oanh vẫn tỏ thái độ bình thản, thậm chí công khai tình tứ với ‘người tình’ doanh nhân trên mạng xã hội.

Chán cơm vỉa hè, Phương Oanh chuyển hệ qua 'lòng xào dưa' nhưng nhìn kĩ thì nó lạ lắm?

Chán cơm vỉa hè, Phương Oanh chuyển hệ qua 'lòng xào dưa' nhưng nhìn kĩ thì nó lạ lắm?

Sau loạt khoảnh khắc tình tứ ở vỉa hè với Shark Bình bị dân tình bắt gặp, Phương Oanh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân về bữa cơm nhà. Chuyện không có gì nếu dân tình không tinh mắt phát hiện 'món ăn ngoại tình quốc dân' cũng có mặt trên bàn ăn của nữ diễn viên.

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