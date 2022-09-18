Bị chê style chơi golf 'phèn' thua xa Hiền Hồ, Phương Oanh có màn 'đáp trả' không ai đỡ nổi?

Phương Oanh đăng tải hình ảnh du lịch tại Đà Lạt được cho là đi cùng Shark Bình, tận hưởng cuộc sống sang chảnh cùng bộ môn golf mặc cho ồn ào tình cảm - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải hình ảnh du lịch tại Đà Lạt được cho là đi cùng Shark Bình, tận hưởng cuộc sống sang chảnh cùng bộ môn golf mặc cho ồn ào tình cảm. Đáng chú ý, Phương Oanh nhận về hàng loạt lời chê bai về phong cách ăn mặc khi tham gia môn thể thao của giới "thượng lưu".

Khi hình ảnh và đoạn clip chơi golf được cho là ‘sang chảnh’ được lan truyền, nhiều netizen nhận ra sự khác biệt về vóc dáng của nữ diễn viên có phần ‘xập xệ’. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn ‘khuyên nhẹ’ Phương Oanh nên đi học hỏi gu thời trang chơi golf của nữ ca sĩ Hiền Hồ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Phương Oanh bị "chê bai" về gu thời trang. Trước đó, khi tham gia bộ phim Hương vị tình thân, người đẹp cũng từng vấp phải những ý kiến trái chiều vì style "luộm thuộm", "trông như bà thím".

Phương Oanh từng bị chê như bà thím khi tham gia Hương Vị Tình Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Với bình luận phán xét trước đây, Phương Oanh đã có những động thái đáp trả cực gắt "Cá nhân Oanh nghĩ chúng ta thay vì cứ tập trung vào loạt gile đủ màu của Nam thì sao không tập trung vào câu chuyện, vào nội dung phim để thấy được đủ vị tình người mà bộ phim muốn truyền tải, đúng với ý nghĩa “Hương vị tình thân” của nó ạ?"

Tuy nhiên, lần này lại khác với những lần trước, Quỳnh Búp Bê không hề đôi co với cư dân mạng. Trái lại, người đẹp còn thoải mái trả lời bình luận những người thân quen, bỏ ngoài tai những lời chê bai, góp ý về gu thời trang chơi golf.

Trước bình luận trái chiều, Phương Oanh không hề bận tâm, chỉ trả lời bình luận khen ngợi của bạn bè - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, chuyện tình yêu lùm xùm giữa vợ chồng Shark Bình – Phương Oanh vẫn đang nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng và chưa có hồi kết.