Luật sư tiết lộ vợ Shark Bình chưa tìm đủ căn cứ vi phạm trong mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh?

Hậu trường 06/09/2022 20:17

Luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương - cho biết vẫn trong quá trình xác minh mối quan hệ thực sự giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh.

Những ngày qua, lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã gây bão cộng đồng mạng. Cụ thể, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Luật sư tiết lộ vợ Shark Bình chưa tìm đủ căn cứ vi phạm trong mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh? - Ảnh 1
Lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, chủ tịch tập đoàn công nghệ đã đăng tải một bài đăng dài, giải thích về chuyện đời tư. Theo đó, Shark Bình khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018, kèm theo đó, Shark Bình cũng đăng tải hình ảnh đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Mới đây, theo báo Zing, luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương - cho biết vẫn trong quá trình xác minh mối quan hệ thực sự giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh. Theo luật sư, phía Đào Lan Hương chưa tìm ra đủ căn cứ vi phạm để có những động thái tiếp theo.

"Phương Oanh là diễn viên tự do, không hoạt động dưới một cơ quan chủ quản nào. Hơn nữa, việc tìm ra những căn cứ về việc Shark Bình và Phương Oanh quan hệ bất chính dựa trên các quy định pháp luật, đặc biệt là theo Bộ luật Hình sự 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng rất khó", luật sư Hà Trọng Đại cho biết.

Luật sư tiết lộ vợ Shark Bình chưa tìm đủ căn cứ vi phạm trong mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh? - Ảnh 2
Luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương - cho biết vẫn trong quá trình xác minh mối quan hệ thực sự giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Về phía Đào Lan Hương, nữ doanh nhân cho biết hiện tại mọi vấn đề liên quan đến sự việc của vợ chồng bà đều ủy quyền cho luật sư riêng để giải quyết "Thời điểm này, tôi không lên tiếng về những câu chuyện liên quan đến vợ chồng tôi. Để thống nhất trong mọi phát ngôn, luật sư của tôi sẽ đại diện để lên tiếng".

Trước đó, ngày 27/8, phía doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định nếu thực sự giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh "có quan hệ bất chính", họ sẽ làm văn bản gửi lên cơ quan chủ quản của Phương Oanh và tiếp tục có những động thái khác.

Đồng thời, luật sư của Đào Lan Hương khẳng định vợ chồng doanh nhân chưa gửi bất kỳ đơn đồng thuận ly hôn nào lên tòa án.

 

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Từ khóa:   Shark Bình Doanh nhân Đào Lan Hương Phương Oanh

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