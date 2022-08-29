Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh?

Hậu trường 29/08/2022 14:36

Một cư dân mạng tinh ý đã phát hiện có thêm 1 sao nữ đình đám khác cũng cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái của vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh.

Những ngày gần đây, lùm xùm về chuyện tình tay ba giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh đang phủ sóng khắp các mặt báo và mạng xã hội. Cụ thể, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh? - Ảnh 1
Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò gây nên làn sóng tranh cãi mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba” kèm theo đó, Shark Bình cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh? - Ảnh 2
Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba” vì ông đã kí giấy ly hôn nhưng vợ ông phản bác điều này - Ảnh: Internet

Bên lề lùm xùm kể trên, cư dân mạng còn bàn tán xôn xao trước hình ảnh chiếc áo đen “dính lời nguyền” mà Phương Oanh từng mặc cũng đã được Hiền Hồ, Hải Tú diện trước đó.

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh? - Ảnh 3
Những sao nữ được cho là 'tiểu tam' cũng từng diện kiểu áo trên - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện thêm 1 sao nữ đình đám khác cũng sở hữu chiếc áo này đó là diễn viên Sam Hà My. Được biết, Sam là một nữ đại gia ngầm của showbiz Việt và cũng đã từng diện chiếc áo 'huyền thoại' này trong 1 chương trình truyền hình.

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh? - Ảnh 4
Cư dân mạng tinh ý phát hiện Sam cũng từng mặc chiếc áo này - Ảnh: Internet

Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp bởi chiếc áo quá “hot” với thiết kế không quá cầu kỳ với phần cổ được cắt xẻ đan chéo khoe được vẻ gợi cảm không chỉ các sao Việt ưa chuộng mà còn phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Chỉ vì mặc kiểu áo này mà vô tình 'đụng hàng' với những gương mặt được cho là 'trà xanh' của giải trí Việt. Các fan hâm mộ lo lắng và hy vọng Sam sẽ không dính phải ‘lời nguyền’ kể trên.

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Từ khóa:   Shark Bình và vợ Phương Oanh Diễn viên Sam

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