Vợ Shark Bình tuyên bố 'thẳng mặt' với 'tiểu tam' khẳng định chủ quyền, bảo vệ quyền lợi các con đến cùng

Hậu trường 28/08/2022 08:42

Bà Hương - vợ Shark Bình khẳng định về mặt pháp lý bà và Shark Bình vẫn là vợ chồng nếu phải ly hôn tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con.

Mới đây, bà Đào Lan Hương - vợ shark Bình đã lên tiếng trên trang cá nhân đã ủy quyền cho luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân của của bà và shark Bình.

Vợ Shark Bình tuyên bố 'thẳng mặt' với 'tiểu tam' khẳng định chủ quyền, bảo vệ quyền lợi các con đến cùng - Ảnh 1
Bà Hương có bài viết lên tiếng đã ủy quyền cho luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân của của bà và shark Bình - Ảnh: FBNV

 

Cụ thể, bà khẳng định về mặt pháp lý bà và Shark Bình vẫn là vợ chồng nếu phải ly hôn tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận đồng tình ủng hộ bài viết của vợ Shark Bình.

Vợ Shark Bình tuyên bố 'thẳng mặt' với 'tiểu tam' khẳng định chủ quyền, bảo vệ quyền lợi các con đến cùng - Ảnh 2
Nhiều khán giả cũng để lại bình luận đồng tình ủng hộ bài viết của vợ Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình

 

Đồng thời, luật sư Hà Trọng Đại – đại diện lý của doanh nhân Đào Lan Phương cho biết vợ chồng shark Bình chưa gửi bất kỳ đơn đồng thuận ly hôn nào lên tòa án.

Vợ Shark Bình tuyên bố 'thẳng mặt' với 'tiểu tam' khẳng định chủ quyền, bảo vệ quyền lợi các con đến cùng - Ảnh 3
Luật sư khẳng định vợ chồng shark Bình chưa gửi bất kỳ đơn đồng thuận ly hôn nào lên tòa án - Ảnh: FBNV

 

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Vợ Shark Bình tuyên bố 'thẳng mặt' với 'tiểu tam' khẳng định chủ quyền, bảo vệ quyền lợi các con đến cùng - Ảnh 4
Trước đó, Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba” - Ảnh: Internet

 

Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Kèm theo đó, Shark Bình cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương – vợ của Shark Bình cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

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Từ khóa:   Shark Bình Shark Bình và Phương Oanh Shark Bình và vợ

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