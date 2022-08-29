VTV kịp thời có động thái giữa ồn ào tính ái của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình

Hiện tại, Shark Bình và chị Đào Lan Hương đều cùng làm việc với luật sư riêng, để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời chứng minh sự trong sạch trước công chúng.

Ồn ào tình cảm liên quan đến Phương Oanh - Shark Bình chính là đề tài được bàn tán từ những ngày qua. Trong khi diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đều lên tiếng khẳng định chuyện tình cảm của mình không sai trái, cả 2 đến với nhau trong tình trạng độc thân thì vợ cũ Shark Bình - Đào Lan Hương lại cho biết, cô và chồng chưa từng ly hôn.

Kể từ khi ồn ào, nhiều biệt danh gắn liền với Shark Bình và nữ diễn viên đình đám của VTV liên tục ra đời như: "Cá mập và búp bê", Shark tìm "LONG MẠCH" của búp bê" hay baby shark,...

Dẫu liên tiếp có những màn ‘quay xe’ khiến netizen không thể ngờ đến, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng về phương diện luật pháp, mối quan hệ giữa Shark Bình với Phương Oanh vần chưa thể gọi là "danh chính ngôn thuận".

Vụ việc này gây ồn ào dư luận bởi lẽ Shark Bình là 1 doanh nhân có tiếng ở trên chương trình Shark Tank mà Phương Oanh còn là 1 nữ diễn viên đình đám của VTV. Cô từng xuất hiện trong hàng loạt siêu phẩm giờ vàng của màn ảnh VTV như: Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân…. Nhiều người thậm chí còn lo lắng về sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh sau ồn ào này

Shark Bình và Phương Oanh

Không đứng ngoài sự việc ồn ào, thu hút truyền thông này, mới đây, trên fanpage chính thức của Trung Tâm tin tức 24h bất ngờ đăng tải đoạn clip với chủ đề: "Cá mập cắn cáp" với dòng chú thích: "Dạo này mạng lag thế nhỉ phải chăng do cá mập? Lưu ý: Cá mập cắn cáp quang là có thật. Tuy nhiên, việc đứt cáp quang cũng có những nguyên nhân khác liên quan tới hoạt động của con người." Rồi câu thoại vu vơ: "Chẳng ai biết cá mập có cắn cáp hay không, hay còn cắn nhiều thứ khác nữa..."

Bài đăng của VTV 24 khiến dân tình lập tức nghĩ ngay đến ồn ào của Shark Bình.

Việc đoạn clip ra đời trong thời điểm ồn ào tình ái giữa Shark Bình và nữ diễn viên Quỳnh búp bê ngay lập tức đã khiến khán giả không khỏi thích thú khi cho rằng đài truyền hình quốc gia đang “bắt trend” một cách rất nhanh chóng. Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn clip đã thu về 46 nghìn lượt thích và gần 4 nghìn bình luận.

Hầu hết các ý kiến đều dành lời khen khi cho rằng đây là 1 sự ‘cà khịa’ thâm sâu của VTV24: "Đúng là VTV không làm chúng ta thất vọng! Độ mặn mòi còn hơn muối biển Đông", "Bữa nay cá mập cắn búp bê chứ cáp cứng nó chê", "Làm chao đảo mạng là do cá mập và chỉ có thể là cá mập. Đúng cả đen lẫn bóng"...

Trước đó, trên kênh tiktok của VTV Giải trí đã bất ngờ đăng tải lại clip 1 phân cảnh của Phương Oanh trong bộ phim Gái Già Xì Tin từ năm 2013. Theo đó trong phân cảnh này, nhân vật người mẹ hỏi con gái về việc liệu có xảy ra chuyện gì sau chuyến du lịch dài ngày hay không, nhân vật của Phương Oanh liền trả lời: “Mẹ nói gì thế, người ta mong con gái đoan trang gìn giữ, mẹ chỉ mong có chuyện gì”.

Việc VTV "đào lại" đoạn diễn xuất của Phương Oanh trong thời điểm cô dính nghi vấn là người thứ 3 khiến nhiều người phải bật cười vì VTV "hóng drama" quá nhanh. Thậm chí trong phần mô tả, đoạn clip nói trên còn để hashtag Phương Oanh. Ngay lập tức đoạn clip này đã đạt về hơn 23.000 lượt thích và hàng loạt lượt bình luận. Đa phần ý kiến bình luận đều nhắc đến ồn ào của nữ diễn viên Phương Oanh và cho rằng VTV ‘quá nhanh, quá mặn’ khi đăng tải clip của nữ diễn viên.