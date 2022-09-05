Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi

Hậu trường 05/09/2022 09:38

Trên mạng xã hội, các netizen chia sẻ một video về hình ảnh thuở nhỏ của bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình. Hình ảnh của bà nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark BìnhPhương Oanh rầm rộ khắp các diễn đàn mạng xã hội. Vì vậy, những thông tin liên quan đến chuyện đời tư từ quá khứ đến hiện tại của cả ba người là điều mà các netizen đặc biệt quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội, các netizen chia sẻ một video về hình ảnh thuở nhỏ của bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình. Hình ảnh của bà nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi - Ảnh 1
Hình ảnh thuở nhỏ của bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: TTNV

Ở thời điểm còn đi học, bà Đào Lan Hương sở hữu vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng. Vợ Shark Bình mang trong mình vẻ nữ tính, đúng chuẩn người phụ nữ Việt. Đặc biệt là đôi mắt mắt to tròn cùng cách để tóc mái ngang giúp cô nữ sinh ngày nào càng thêm phần đáng yêu, duyên dáng.

Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi - Ảnh 2
Bà Đào Lan Hương sở hữu vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng thời đi học - Ảnh: TTNV

Được biết, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, vợ Shark Bình còn sở hữu thành tích khủng từ khi còn học trung học phổ thông cho tới hiện tại. Trước đây, vợ Shark Bình từng là học sinh chuyên Hóa trường Hà Nội Ams. Đây được xem là ngôi trường nổi tiếng nhất nhì tại Hà Nội.

Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi - Ảnh 3
Vợ Shark Bình còn sở hữu thành tích khủng từ khi còn học trung học phổ thông cho tới hiện tại - Ảnh: TTNV

Năm 18 tuổi, bà Đào Lan Hương đậu vào Đại học Kinh tế quốc dân và cùng chồng là Shark Nguyễn Hoà Bình khởi nghiệp khi chỉ vừa bước sang tuổi 19, 20. Bà Đào Lan Hương từng cho biết bản thân đã phải làm việc vất vả, luôn trong tâm thế sẵn sàng lao vào xử lý mọi tình huống cấp thiết. Nói về khoảng thời gian đầy khó khăn đó, vợ Shark Bình bùi ngùi, bà vẫn chưa thể quên những đêm trường kỳ làm việc, xử lý hợp đồng dự án, sáng hôm sau tới trường như bình thường.

Shark Bình rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh vợ con với truyền thông, tuy nhiên, khi nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương, ai cũng nhớ về người phụ nữ tài giỏi và quán xuyến chuyện kinh doanh chẳng kém cạnh ông xã.

Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi - Ảnh 4
Khi nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương, ai cũng nhớ về người phụ nữ tài giỏi và quán xuyến chuyện kinh doanh chẳng kém cạnh ông xã - Ảnh: Internet

Sau khi hỗ trợ, đồng hành và ổn định cơ ngơi cho chồng, nữ doanh nhân quyết định tạo dựng hướng đi riêng đúng với đam mê bản thân. Bà quyết định sáng lập học viện sáng tạo dạy lập trình cho trẻ em. Sau hơn 3 năm nghiên cứu và phát triển, hiện tại, cơ sở này đang đạt được những thành tựu nhất định.

Hiện tại, bà Đào Lan Hương hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch hội đồng quản trị của một Học việc công nghệ, Phó chủ tịch của tập đoàn do chồng làm chủ, Giám đốc điều hành một tập đoàn điện tử xuyên biên giới.

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn.

Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi - Ảnh 5
Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò hồi cuối tháng 8 và nhận nhiều ý kiến trái chiều của mọi người - Ảnh: Internet

Theo đó, Shark Bình khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018 kèm theo đó là hình ảnh đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”. Đáng chú ý, doanh nhân Đào Lan Hương cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”.

Dân mạng phát hiện điểm mâu thuẫn trong phát ngôn 'thỏa thuận ly hôn' của Shark Bình

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Từ khóa:   Đào Lan Hương Shark Bình Phương Oanh

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