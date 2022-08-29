Từng trải qua đổ vỡ, Âu Hà My đã có lời nhắn nhủ 'thâm thúy' gửi đến Shark Bình khi nam doanh nhân tuyên bố đã ly hôn vợ

Hậu trường 29/08/2022 21:17

Sau 2 năm ồn ào bị chồng ngoại tình, có lễ vì chung cảnh ngộ nên Âu Hà My đã đồng cảm với vợ Shark Bình, đồng thời cũng có lời nhắn nhủ đến nam doanh nhân.

Mới đây, thông tin Shark Bình hẹn hò nữ diễn viên xinh đẹp Phương Oanh đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngay sau khi lùm xùm tình ái được rộ lên thì vợ của Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương đã có động thái phủ nhận chuyện ly hôn Shark Bình.

Cùng lúc đó, trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương đã chia sẻ cảm xúc hồi tưởng về quá khứ, khoảng thời gian cùng chồng lập nghiệp, nuôi dạy các con.

Từng trải qua đổ vỡ, Âu Hà My đã có lời nhắn nhủ 'thâm thúy' gửi đến Shark Bình khi nam doanh nhân tuyên bố đã ly hôn vợ - Ảnh 1
Bà Đào Lan Hương hồi tưởng quá khứ lúc cùng chồng lập nghiệp - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, dưới bài đăng đầy tâm trạng của vợ, Shark Bình lại lạnh lùng bình luận vạch rõ ranh giới: "Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn, nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ 2 bên nhé"

Trước phản hồi của Shark Bình, Âu Hà My lập tức nhắn nhủ nam doanh nhân: "Người đàn ông có tài có đức nhất là người đàn ông tử tế với vợ mình"

Từng trải qua đổ vỡ, Âu Hà My đã có lời nhắn nhủ 'thâm thúy' gửi đến Shark Bình khi nam doanh nhân tuyên bố đã ly hôn vợ - Ảnh 2
Âu Hà My gửi lời nhắn nhủ đầy thâm thúy đến Shark Bình - Ảnh: FBNV

Bình luận của Âu Hà My được netizen bày tỏ sự thích thú và thu về gần 1000 lượt bày tỏ cảm xúc. Đến đây, nhiều người cũng bất giác nhớ lại vụ ly hôn ồn ào của cô giáo hot girl cách đây 2 năm. Một số dân mạng cho rằng có lẽ vì chung cảnh ngộ bị tổn thương vì chồng nên Âu Hà My đồng cảm với vợ Shark Bình.

Khi đó, Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl bởi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh nhiều người ngưỡng mộ. Tên tuổi của cô gây chú ý nhiều hơn khi kết hôn với nam đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng, cặp đôi trai tài gái sắc.

Từng trải qua đổ vỡ, Âu Hà My đã có lời nhắn nhủ 'thâm thúy' gửi đến Shark Bình khi nam doanh nhân tuyên bố đã ly hôn vợ - Ảnh 3
Âu Hà My - Nguyễn Trọng Hưng (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, đến tháng 10/2020, Âu Hà My bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình. Cuộc ly hôn của họ sau đó liên tục chiếm sóng mạng xã hội khi đôi trẻ liên tục có màn đấu tố qua lại bóc phốt không thương tiếc. Theo đó, đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng khiến cộng đồng mạng thất vọng khi lộ rõ bằng chứng phụ bạc, đồng thời khiến bà xã bị sẩy thai vì thiếu sự quan tâm. 

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