Giữa ồn ào ly hôn của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, Hoa hậu Dương Thùy Linh: '14 năm nhà em quen nhau chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào'

Hậu trường 29/08/2022 21:16

"Sao nghe giống em thời còn trẻ trâu yêu đương trẻ con, tuần nào cũng bỏ nhau thế nhỉ?", Hoa hậu Dương Thùy Linh cho biết.

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm giữa Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương - Phương Oanh trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trong khi, Shark Bình khẳng định bản thân là người độc thân rồi mới đến với Phương Oanh và đã ký giấy đồng thuận ly hôn từ năm 2018, thì doanh nhân Đào Lan Hương lại cho biết bà và shark Bình vẫn là vợ chồng.

Nữ doanh nhân khẳng định: "Khi tòa án chưa giải quyết thì chưa có gì là chính thức. Về mặt pháp lý tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chúng tôi vẫn đang là vợ chồng. Nếu phải ly hôn thì tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con của tôi".

Giữa ồn ào ly hôn của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, Hoa hậu Dương Thùy Linh: '14 năm nhà em quen nhau chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào' - Ảnh 1
Bà Đào Lan Hương cho biết về mặt pháp lí cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Luật sư của doanh nhân Đào Lan Hương cũng khẳng định: "Giữa ông Nguyễn Hòa Bình và bà Đào Lan Hương chưa bao giờ ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Giấy kết hôn của hai người từ năm 2008 vẫn do bà Hương cất giữ. Trong quá trình chung sống, cả hai nhiều lần "cơm không lành, canh không ngọt", mỗi lần như thế lại viết đơn "thuận tình ly hôn" nhưng chưa bao giờ gửi lên tòa án.

Thậm chí, từ năm 2012 đã có tờ đơn "thuận tình ly hôn" rồi chứ không phải đến bây giờ mới có. Đến năm 2020 cũng lại tiếp tục có tờ giấy này khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Nghĩa là mỗi lần vợ chồng bất hòa lại viết giấy này nhưng sau đó lại trở lại bình thường.

Tôi đại diện cho bà Đào Lan Hương khẳng định rằng, cho đến giờ phút này, hôn nhân giữa bà Đào Lan Hương và ông Nguyễn Hòa Bình vẫn tồn tại bình thường theo quy định của pháp luật".

Giữa ồn ào ly hôn của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, Hoa hậu Dương Thùy Linh: '14 năm nhà em quen nhau chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào' - Ảnh 2
Luật sư khẳng định rằng, hôn nhân giữa bà Đào Lan Hương và ông Nguyễn Hòa Bình vẫn hợp pháp theo quy định của pháp luật - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào vụ việc, mới đây, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã có bài đăng thu hút chú ý của cư dân mạng trên trang cá nhân. Nàng hậu chia sẻ:

"Chả biết nhà các bác thế nào, chứ 14 năm nhà em quen nhau (đến mùng 2/9 này là đúng 14 năm), chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào, mà giờ đọc nhiều nhà bảo có cả xấp, cứ cãi nhau là viết giấy. Sao nghe giống em thời còn trẻ trâu yêu đương trẻ con, tuần nào cũng bỏ nhau thế nhỉ? Mà cũng toàn ex của em có cái trò đó, chứ em bảo bỏ là bỏ. 1 lần ăn luôn. Chính vì biết tính mình vậy nên em rất cẩn trọng và chồng em cg vậy. Nên cơm ko lành thì cho nó nấu tiếp cho lành, canh ko ngọt thì cho mì chính vào cho ngọt. Chứ ko có viết đơn ly hôn."

Giữa ồn ào ly hôn của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương, Hoa hậu Dương Thùy Linh: '14 năm nhà em quen nhau chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào' - Ảnh 3
Hoa hậu Dương Thùy Linh cho biết 14 năm vợ chồng quen nhau chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, chia sẻ của Dương Thùy Linh nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng

"Em cũng đồng ý. Nếu mà đã đến lúc ký đơn là ký luôn chứ lòng vòng hơn cả chuyện trẻ con"

"Nhà em cũng thế. Giận dỗi cãi nhau mấy cũng ko bao giờ lấy chuyện ly hôn ra để doạ dẫm. Với em chuyện này nghiêm trọng lắm, ko mang ra đùa được ạ"

"Đồng tình với chị, chuyện nhà ai người đó rạng, mỗi câu chuyện của mỗi gia đình thì chỉ chính người trong gia đình hiểu. Nhưng k phải là nhà nào cũng có 1 xấp giấy ly hôn trong nhà đâu, còn cơm không lành canh không ngọt nhà nào chẳng thế."

"Thật, mình cũng thấy thế. Viết đến hàng xấp đơn mà vẫn ở với nhau mà vẫn viết đơn thì mặt dày nhỉ. Làm người nói được làm được, không làm được thì đừng nói chứ nhỉ".

Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con”

Vợ “cũ” Shark Bình tiết lộ tình trạng hiện tại sau ồn ào chuyện tình cảm: “Đứng dậy và tiến lên vì các con”

Sau ồn ào chuyện tình cảm, vợ cũ Shark Bình đã quay lại cuộc sống hằng ngày. Dòng tâm sự của nữ doanh nhân khiến ai nấy cũng đồng cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   doanh nhân Đào Lan Hương sao Việt Shark Bình ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh