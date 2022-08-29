Nữ doanh nhân khẳng định: "Khi tòa án chưa giải quyết thì chưa có gì là chính thức. Về mặt pháp lý tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chúng tôi vẫn đang là vợ chồng. Nếu phải ly hôn thì tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con của tôi".

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm giữa Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương - Phương Oanh trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trong khi, Shark Bình khẳng định bản thân là người độc thân rồi mới đến với Phương Oanh và đã ký giấy đồng thuận ly hôn từ năm 2018, thì doanh nhân Đào Lan Hương lại cho biết bà và shark Bình vẫn là vợ chồng.

Giấy kết hôn của hai người từ năm 2008 vẫn do bà Hương cất giữ. Trong quá trình chung sống, cả hai nhiều lần "cơm không lành, canh không ngọt", mỗi lần như thế lại viết đơn "thuận tình ly hôn" nhưng chưa bao giờ gửi lên tòa án.

Bên cạnh đó, Luật sư của doanh nhân Đào Lan Hương cũng khẳng định: "Giữa ông Nguyễn Hòa Bình và bà Đào Lan Hương chưa bao giờ ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Thậm chí, từ năm 2012 đã có tờ đơn "thuận tình ly hôn" rồi chứ không phải đến bây giờ mới có. Đến năm 2020 cũng lại tiếp tục có tờ giấy này khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Nghĩa là mỗi lần vợ chồng bất hòa lại viết giấy này nhưng sau đó lại trở lại bình thường.

Tôi đại diện cho bà Đào Lan Hương khẳng định rằng, cho đến giờ phút này, hôn nhân giữa bà Đào Lan Hương và ông Nguyễn Hòa Bình vẫn tồn tại bình thường theo quy định của pháp luật".

Luật sư khẳng định rằng, hôn nhân giữa bà Đào Lan Hương và ông Nguyễn Hòa Bình vẫn hợp pháp theo quy định của pháp luật - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào vụ việc, mới đây, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã có bài đăng thu hút chú ý của cư dân mạng trên trang cá nhân. Nàng hậu chia sẻ:

"Chả biết nhà các bác thế nào, chứ 14 năm nhà em quen nhau (đến mùng 2/9 này là đúng 14 năm), chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào, mà giờ đọc nhiều nhà bảo có cả xấp, cứ cãi nhau là viết giấy. Sao nghe giống em thời còn trẻ trâu yêu đương trẻ con, tuần nào cũng bỏ nhau thế nhỉ? Mà cũng toàn ex của em có cái trò đó, chứ em bảo bỏ là bỏ. 1 lần ăn luôn. Chính vì biết tính mình vậy nên em rất cẩn trọng và chồng em cg vậy. Nên cơm ko lành thì cho nó nấu tiếp cho lành, canh ko ngọt thì cho mì chính vào cho ngọt. Chứ ko có viết đơn ly hôn."

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho biết 14 năm vợ chồng quen nhau chưa bao giờ có cái giấy thuận tình ly hôn nào - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, chia sẻ của Dương Thùy Linh nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng

"Em cũng đồng ý. Nếu mà đã đến lúc ký đơn là ký luôn chứ lòng vòng hơn cả chuyện trẻ con"

"Nhà em cũng thế. Giận dỗi cãi nhau mấy cũng ko bao giờ lấy chuyện ly hôn ra để doạ dẫm. Với em chuyện này nghiêm trọng lắm, ko mang ra đùa được ạ"

"Đồng tình với chị, chuyện nhà ai người đó rạng, mỗi câu chuyện của mỗi gia đình thì chỉ chính người trong gia đình hiểu. Nhưng k phải là nhà nào cũng có 1 xấp giấy ly hôn trong nhà đâu, còn cơm không lành canh không ngọt nhà nào chẳng thế."

"Thật, mình cũng thấy thế. Viết đến hàng xấp đơn mà vẫn ở với nhau mà vẫn viết đơn thì mặt dày nhỉ. Làm người nói được làm được, không làm được thì đừng nói chứ nhỉ".