Dân mạng phát hiện điểm mâu thuẫn trong phát ngôn 'thỏa thuận ly hôn' của Shark Bình

Hậu trường 30/08/2022 08:57

Mới đây, nhiều dân mạng đã tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời chia sẻ của Shark Bình về chuyện ly hôn của ông với bà Đào Lan Hương.

Những ngày qua, câu chuyện hẹn hò của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn là chủ đề bàn tán không ngừng của cư dân mạng. Trong khi Phương Oanh và Shark Bình một mực khẳng định cả hai đến với nhau khi đang ở trạng thái độc thân thì bà Đào Lan Hương - bà xã Shark Bình lại quả quyết rằng, bà với Shark Bình vẫn đang là vợ chồng hợp pháp, chưa từng ra tòa ly hôn.

Dân mạng phát hiện điểm mâu thuẫn trong phát ngôn 'thỏa thuận ly hôn' của Shark Bình - Ảnh 1
Mối quan hệ của 3 nhân vật đang được quan tâm nhất hiện nay - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Shark Bình lại tiếp tục lên tiếng khẳng định, các thông tin do bà Hương cung cấp "chưa chính xác so với thực tế khách quan". Shark Bình chia sẻ: "Từ cuối năm 2018 chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký ĐƠN ĐỒNG THUẬN LY HÔN, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2020 thì chúng tôi chính thức không còn chung sống nữa. Cho đến khi cảm thấy không thể cứu vãn thì tôi đã nộp đơn đồng thuận ly hôn ra toà để chờ xét xử và ra quyết định theo trình tự thủ tục".

Dân mạng phát hiện điểm mâu thuẫn trong phát ngôn 'thỏa thuận ly hôn' của Shark Bình - Ảnh 2
Bức ảnh được Shark Bình đăng lên trang cá nhân vào năm 2019 đang nhận nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, dân mạng còn tiếp tục tìm ra một điểm mâu thuẫn trong lời minh oan của Shark Bình. Cụ thể, Shark Bình chia sẻ rằng vợ chồng Shark nhiều mâu thuẫn nên đồng thuận ly hôn từ năm 2018. Tuy nhiên, vào tháng 3/2019, trên trang cá nhân, chính Shark Bình là người đăng tải bức ảnh chụp chung cùng bà Đào Lan Hương lên trang cá nhân.

Bức ảnh chụp khá tình cảm kèm theo dòng trạng thái: "Một tỷ năm rồi mới được đi cafe với người đẹp". Không những vậy, Shark Bình còn đính kèm cảm xúc "đang cảm thấy thư giãn".

Dân mạng phát hiện điểm mâu thuẫn trong phát ngôn 'thỏa thuận ly hôn' của Shark Bình - Ảnh 3
Nhiều dân mạng phát hiện việc Shark Bình từng chia sẻ, ông và bà Đào Lan Hương đồng thuận ly hôn năm 2018 nhưng năm 2019, ông vẫn đăng ảnh tình cảm với vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, bức ảnh nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Về phía doanh nhân Đào Lan Hương, mới đây bà đã có buổi làm việc và ủy quyền cho luật sư để giải quyết các vấn đề liên quan đến chồng là Shark Bình.

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Từng trải qua đổ vỡ, Âu Hà My đã có lời nhắn nhủ 'thâm thúy' gửi đến Shark Bình khi nam doanh nhân tuyên bố đã ly hôn vợ

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Từ khóa:   Shark Bình và vợ Shark Bình - Phương Oanh Shark Bình - Đào Lan Hương

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