Vợ Shark Bình bất ngờ có chia sẻ đầy suy ngẫm về hôn nhân 'Chỉ cần 1 người yêu thương mình thì đã có cả thế giới'

Mới đây, doanh nhân Đào Lan Hương - bà xã shark Bình tiếp tục có những chia sẻ trên trang cá nhân. Cô kể câu chuyện xúc động của ba mẹ con và trầm ngâm bày tỏ suy nghĩ về chuyện tình cảm.

Bên dưới dòng trạng thái của Đào Lan Hương, nhiều người động viên cô vững vàng, mạnh mẽ để vượt qua đổ vỡ tình cảm và chăm sóc hai con nhỏ.

Nhiều khán giả để lại bình luận thông cảm, động viên - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn. Nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực. Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Shark Bình khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018 kèm theo đó cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên.