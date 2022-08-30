Vợ Shark Bình bất ngờ có chia sẻ đầy suy ngẫm về hôn nhân 'Chỉ cần 1 người yêu thương mình thì đã có cả thế giới'

Hậu trường 30/08/2022 08:45

Doanh nhân Đào Lan Hương - bà xã shark Bình tiếp tục có những chia sẻ bày tỏ suy nghĩ về chuyện tình cảm.

Mới đây, doanh nhân Đào Lan Hương - bà xã shark Bình tiếp tục có những chia sẻ trên trang cá nhân. Cô kể câu chuyện xúc động của ba mẹ con và trầm ngâm bày tỏ suy nghĩ về chuyện tình cảm.

Vợ Shark Bình bất ngờ có chia sẻ đầy suy ngẫm về hôn nhân 'Chỉ cần 1 người yêu thương mình thì đã có cả thế giới' - Ảnh 1
Vợ Shark Bình bất ngờ có chia sẻ đầy suy ngẫm về hôn nhân 'Chỉ cần 1 người yêu thương mình thì đã có cả thế giới' - Ảnh 2

Vợ Shark Bình đăng tải câu chuyện xúc động trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bên dưới dòng trạng thái của Đào Lan Hương, nhiều người động viên cô vững vàng, mạnh mẽ để vượt qua đổ vỡ tình cảm và chăm sóc hai con nhỏ.

Vợ Shark Bình bất ngờ có chia sẻ đầy suy ngẫm về hôn nhân 'Chỉ cần 1 người yêu thương mình thì đã có cả thế giới' - Ảnh 3
Nhiều khán giả để lại bình luận thông cảm, động viên - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngày 26/8, Shark Bình và diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khi đa số ý kiến cho rằng vị “cá mập” chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) chưa ly hôn. Nhiều khán giả đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh để lại nhiều bình luận tiêu cực. Trước sự “tấn công” của cư dân mạng, Shark Bình khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018 kèm theo đó cũng đăng đơn đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai bên.

Vợ Shark Bình bất ngờ có chia sẻ đầy suy ngẫm về hôn nhân 'Chỉ cần 1 người yêu thương mình thì đã có cả thế giới' - Ảnh 4
Chuyện tình tay ba giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh lùm xùm thời gian qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, doanh nhân Đào Lan Hương cũng lên tiếng khẳng định hai vợ chồng chưa ra tòa, “giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt”. Nữ doanh nhân cũng khẳng định cô đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con.

Hiện tại, chuyện lùm xùm giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh?

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh?

Một cư dân mạng tinh ý đã phát hiện có thêm 1 sao nữ đình đám khác cũng cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái của vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh.

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Từ khóa:   Shark Bình Shark Bình - Phương Oanh Shark Bình - Đào Lan Hương

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