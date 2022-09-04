Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý?

Hậu trường 04/09/2022 12:06

Phương Oanh đã có động thái đầu tiên sau tin đồn mang thai. Vòng 2 của nữ diễn viên là điều dân tình đổ dồn mọi sự chú ý.

Mới đây, Phương Oanh đã có động thái đầu tiên sau tin đồn mang thai. Theo đó, trên trang cá nhân, ‘người tình’ của Shark Bình khoe loạt ảnh xinh đẹp cùng thần thái ngút ngàn, kèm với đó là dòng chú thích dí dỏm.

Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý? - Ảnh 1
Phương Oanh đã có động thái đầu tiên sau tin đồn mang thai - Ảnh: FBNV

Từ những chia sẻ này có thể thấy, Phương Oanh không mấy quan tâm đến những tin đồn mang thai, chuẩn bị kết hôn hay lùm xùm tình cảm với Shark Bình vừa qua. Dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện, dù thoải mái cập nhật hoạt động mới nhưng Phương Oanh vẫn tiếp tục khóa phần bình luận.

Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý? - Ảnh 2
Phương Oanh không mấy quan tâm đến những tin đồn mang thai - Ảnh: FBNV

Được biết, Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai hẹn hò Shark Bình, sau khi loạt ảnh thân mật lan truyền. Nữ diễn viên cũng khẳng định cả hai đến với nhau khi đang độc thân, cô không phải người thứ ba, không có gì phải hổ thẹn. Tuy nhiên, sự việc trở nên rối ren khi doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình - khẳng định cả hai chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn.

Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý? - Ảnh 3
Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai hẹn hò Shark Bình, sau khi loạt ảnh thân mật lan truyền - Ảnh: Internet

Vào ngày 31/8, MXH lan truyền bức ảnh chụp một cô gái trong thang máy. Trong ảnh, nữ chính để mặt mộc, ăn vận giản dị với áo thun, quần short. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý là vòng 2 lùm xùm của cô, được cho là đang mang bầu. Qua hình thức, cô gái này được dân mạng nhận xét giống với nữ diễn viên Phương Oanh.

Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý? - Ảnh 4
MXH lan truyền bức ảnh chụp một cô gái có vòng 2 lùm xùm trong thang máy được cho là Phương Oanh - Ảnh: Internet

Khi bức ảnh đang gây xôn xao, người đại diện nữ diễn viên cho biết: "Những thông tin bên mình đăng tải thì nó mới là sự thật. Còn những thông tin bên mình không đăng tải thì bên mình không có ý kiến gì về những điều đó cả. Mình sẽ không trả lời gì thêm về vấn đề này nữa".

Hiện, lùm xùm chuyện tình tay ba Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh đang tiếp tục diễn biến và chưa có hồi kết.

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh?

Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh?

Một cư dân mạng tinh ý đã phát hiện có thêm 1 sao nữ đình đám khác cũng cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái của vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh.

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