Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc?

Hậu trường 16/09/2022 08:35

Vào tối ngày 15/9, trên trang cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh đều đồng loạt cập nhật trạng thái check – in ở sân golf khiến cộng đồng mạng có một đêm dậy sóng.

Những ngày qua, cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark BìnhPhương Oanh chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông. Trong khi Phương Oanh và shark Bình khẳng định tình cảm chân chính của cả hai thì phía doanh nhân Đào Lan Hương một mực khẳng định cô và shark Bình vẫn chưa ly hôn.

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 1
 Cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông - Ảnh: Internet

Gần đây, mạng xã hội lại một phen chấn động khi cập nhật được thông tin về động thái của cả hai khiến cộng đồng mạng dấy lên những hoài nghi về việc tình cảm của cả hai đang rạn nứt. Theo đó trong đêm trung thu, Phương Oanh đã đăng tải hình ảnh đón trăng một mình với bàn tiệc thịnh soạn do chính tay mình chế biến, bày biện.

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 2
Trước đó, Phương Oanh cập nhật trạng thái một mình vào đêm Trung Thu - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Shark Bình dù không bận rộn với công việc nhưng cũng không đón mùa Trung thu bên bạn gái Phương Oanh mà dành thời gian để trầm tư một mình.

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 3
Shark Bình cũng cập nhật trạng thái một mình tương tự nhưng ở địa điểm khác - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, vào tối ngày 15/9, trên trang cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh đều đồng loạt cập nhật trạng thái check – in ở sân golf như ngầm khẳng định với cư dân mạng tin đồn rạn nứt cũng chỉ là lời đồn, cả hai vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau.

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 4
Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 5

Shark Bình và Phương Oanh cùng check-in sân golf - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bên dưới bài viết của Phương Oanh, đa phần đều trách móc nữ diễn viên cùng người tình đang cố tình chọc tức người vợ. Còn phía bài đăng của Shark Bình, do khóa bình luận nên chỉ những người bạn thân thiết mới có thể vào tương tác.

Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 6
Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc? - Ảnh 7

Nhiều khán giả để lại bình luận phẫn nộ dưới bài đăng của Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn chưa đi đến hồi kết và vẫn còn nhiều diễn biến cao trào. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về câu chuyện này.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh vbiz

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