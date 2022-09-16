Hậu tin đồn rạn nứt, Shark Bình và Phương Oanh 'tâm linh tương thông' cùng check-in ở sân golf 'huyền thoại', ngầm khẳng định còn hạnh phúc?

Vào tối ngày 15/9, trên trang cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh đều đồng loạt cập nhật trạng thái check – in ở sân golf khiến cộng đồng mạng có một đêm dậy sóng.
- Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý?
- Thêm một sao nữ được cho là có liên quan đến lùm xùm tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh?
Những ngày qua, cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông. Trong khi Phương Oanh và shark Bình khẳng định tình cảm chân chính của cả hai thì phía doanh nhân Đào Lan Hương một mực khẳng định cô và shark Bình vẫn chưa ly hôn.
Gần đây, mạng xã hội lại một phen chấn động khi cập nhật được thông tin về động thái của cả hai khiến cộng đồng mạng dấy lên những hoài nghi về việc tình cảm của cả hai đang rạn nứt. Theo đó trong đêm trung thu, Phương Oanh đã đăng tải hình ảnh đón trăng một mình với bàn tiệc thịnh soạn do chính tay mình chế biến, bày biện.
Trong khi đó, Shark Bình dù không bận rộn với công việc nhưng cũng không đón mùa Trung thu bên bạn gái Phương Oanh mà dành thời gian để trầm tư một mình.
Tuy nhiên, vào tối ngày 15/9, trên trang cá nhân của Shark Bình và Phương Oanh đều đồng loạt cập nhật trạng thái check – in ở sân golf như ngầm khẳng định với cư dân mạng tin đồn rạn nứt cũng chỉ là lời đồn, cả hai vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bên dưới bài viết của Phương Oanh, đa phần đều trách móc nữ diễn viên cùng người tình đang cố tình chọc tức người vợ. Còn phía bài đăng của Shark Bình, do khóa bình luận nên chỉ những người bạn thân thiết mới có thể vào tương tác.
Hiện tại, lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn chưa đi đến hồi kết và vẫn còn nhiều diễn biến cao trào. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về câu chuyện này.